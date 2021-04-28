Dogecoin'in yaratıcısı ve geliştiricisi Billy Marcus, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, kripto para biriminin diğer geliştiricisi Sporklin'in kanserden hayatını kaybettiğini duyurdu.

Twitter'da yaptığı paylaşımda Marcus, "Sporklin hayatının son 7 yılını Dogecoin'e adadı. Yazılımcıları destekledi, toplumu eğitmeye katkı sağlamaya çalıştı. Zekası ve cesaretiyle ötekileri savundu. Dürüstlüğe önem verdi ve idealleriyle yaşadı. Birçok insanı etkiledi ve birçok işe imza attı" ifadelerini kullandı.

Marcus, tweetinin devam paylaşımında da "Lütfen hepimizin keyif aldığı bu parayı ve topluluğu devam ettirmek ve bu kaybın yasını tutarken ailesini ve arkadaşlarını desteklemek için kendisine, verdiği şeyleri onurlandırmak için bana katılın" dedi.