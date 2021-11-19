DogPhone ile evde yalnız kalan köpeklere ulaşılabilecek
İskoçya'da Glasgow Üniversitesi'nde geliştirilen DogPhone (köpek telefonu), evde yalnız kalan köpeklerin sahiplerine ulaşmasını sağlıyor.
19 Kasım 2021, Cuma 10:22 Son Güncelleme:
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İskoçya’nın Glasgow Üniversitesi’nden Dr. Ilyena Hirskyj-Douglas, evcil hayvan sahiplerini yakından ilgilendiren bir proje geliştirdi.
Hayvanlarla birlikte yaşayan insanların en büyük endişesi, evde yalnız kalan dostlarının durumunu kontrol etmek oluşturuyor. Buradan yola çıkan Dr. Douglas, hayvanların sahiplerine ulaşmasını sağlamak için harekete geçti.
DogPhone adı verilen top şeklinde cihaz, köpek ağzına alıp salladığında bilgisayara sinyal göndererek sahibini görüntülü aramasını sağlıyor. Dr. Douglas, benzer sistemlerin aksine DogPhone’un hayvanların teknolojiyi kontrol etmesini sağladığını söyledi.
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