Doğru Cevap Yayınları’ndan adaylara ücretsiz YKS deneme sınavı

Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) ardından ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) deneme sınavını yanıtlayabilirsiniz. TYT ve AYT deneme sınavlarının yanıtlarına da aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. YKS ve LGS puan hesaplama motoruna ise buradan ulaşabilirsiniz.

Doğru Cevap Yayınları 27-28 Haziran 2020 tarihinde yapılacak sınavlarda tüm adaylara başarılar diler.