Doğru Cevap Yayınları’ndan adaylara ücretsiz YKS deneme sınavı
Doğru Cevap Yayınları’nın uzman kadrosunun hazırladığı ücretsiz TYT-AYT deneme sınavını çözerek YKS sınavı öncesi son defa bilgilerinizi test edebilirsiniz.
25 Haziran 2020, Perşembe 08:13 Son Güncelleme:
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Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) ardından ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) deneme sınavını yanıtlayabilirsiniz. TYT ve AYT deneme sınavlarının yanıtlarına da aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. YKS ve LGS puan hesaplama motoruna ise buradan ulaşabilirsiniz.
Doğru Cevap Yayınları 27-28 Haziran 2020 tarihinde yapılacak sınavlarda tüm adaylara başarılar diler.
- Temel Yeterlilik Testi (TYT) deneme sınavı indir
- Temel Yeterlilik Testi (TYT) deneme sınavı cevap anahtarı
- Alan Yeterlilik Testi (AYT) deneme sınavı indir
- Alan Yeterlilik Testi (AYT) deneme sınavı cevap anahtarı