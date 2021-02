Doğru rol model olmak nedir?

Rol model olmayı örnek ve doğru davranışları sergileyerek kimi zaman çocuklara kimi zaman gençlere ve kimi zamanda biz yetişkinlere örnek bir tutum içerisinde olmak şeklinde tanımlayabiliriz. Bizleri en çok rol model alacaklar çoğunlukla çocuklar olacaktır. Çünkü çocuklar iyi bir gözlemcidir. Onlar çevresinde ki herkesi ve her şeyi gözlem yoluyla taklit ederler. Ebeveynler olarak tıpkı bebeklik döneminde tüm temel ihtiyaçlarını karşıladığımız gibi, 3-6 yaş erken çocukluk döneminde de çocuğumuza “doğru rol-model” olmak oldukça önemli. Çünkü çocukların ilk sosyal çevresi ve sosyal deneyimlerini kazanmaya başladığı yer aileleridir. Dolayısıyla çocuğunuz sizden aldığı duyumlar ile sizin doğru olduğunu kabul ettiğiniz şeyi doğru, yanlış olduğunu kabul ettiğiniz şeyinde yanlış olduğunu öğrenecektir.





Bunun yanı sıra en önemlisi sizin davranışlarınızı, konuşmalarınızı, hareketlerinizi hatta yürümenizden, yemek yemenize kadar her şeyinizi gözlem yoluyla taklit edecektir. İşte bu yüzden doğru rol model olmak burada büyük bir önem taşır. Çünkü ilk sosyal çevresi anne ve babası olarak sizlerdiniz. Bu yüzden sizi her şeyiniz ile gözlemleyen çocuğunuza yine her şeyiniz ile örnek olmalısınız.





