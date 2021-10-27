Etkinlik Rehberi Doğru rulodan geçir

Doğru rulodan geçir

Etkinlik Rehberi

Doğru rulodan geçir

Bu oyunla çocuğunuzun sayısal zekasının gelişimine katkı sağlayacak. + 5 yaş

27 Ekim 2021, Çarşamba 11:10 Son Güncelleme:
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MALZEMELER

  • Birkaç tuvalet kağıdı rulosu
  • Kalem
  • Yapıştırıcı
  • Karton
  • İp

NASIL OYNANIR?

İlk olarak çocuğunuzla birlikte tuvalet kâğıdı rulolarını ikiye bölünüz. Böldüğünüz bu parçaları dilerseniz boyayabilirsiniz. Sonrasında parçaları dağınık bir şekilde karton üzerine yatay bir şekilde yapıştırınız ve her parçanın yanına ardışık bir şekilde ilerleyen sayılar yerleştiriniz. Mesela 1’den 10’a kadar sayılar veya 21’den 31’e kadar gibi… İpin bir ucunu kâğıdın bir köşesine yapıştırınız. Daha sonrasında çocuğunuzdan ardışık bir şekilde ilerleyen sayıların yazılı olduğu rulolardan sırası ile ipi geçirmesini isteyiniz.

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