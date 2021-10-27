Doğru rulodan geçir

MALZEMELER

Birkaç tuvalet kağıdı rulosu

Kalem

Yapıştırıcı

Karton

İp

NASIL OYNANIR?

İlk olarak çocuğunuzla birlikte tuvalet kâğıdı rulolarını ikiye bölünüz. Böldüğünüz bu parçaları dilerseniz boyayabilirsiniz. Sonrasında parçaları dağınık bir şekilde karton üzerine yatay bir şekilde yapıştırınız ve her parçanın yanına ardışık bir şekilde ilerleyen sayılar yerleştiriniz. Mesela 1’den 10’a kadar sayılar veya 21’den 31’e kadar gibi… İpin bir ucunu kâğıdın bir köşesine yapıştırınız. Daha sonrasında çocuğunuzdan ardışık bir şekilde ilerleyen sayıların yazılı olduğu rulolardan sırası ile ipi geçirmesini isteyiniz.



