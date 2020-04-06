Doğru ütüyü seçin

Philips Azur Elite Buharlı Ütü, akıllı otomatik buhar sistemi DynamiQ sensör özelliği sayesinde el hareketlerinizi takip ederek doğru buhar miktarını kendi ayarlar ve hareket etmediğinde buhar vermeyi durdurur. Mükemmel ütülenmiş giysileriniz için ihtiyaç duyulan buhar basıncını ayarlayan Philips Azur Elite Buharlı Ütü ile doğru miktarda buhar kumaşa nüfuz ediyor.

Isı ayarı gerektirmeyen OptimalTEMP teknolojisi sayesinde kotlardan ipek kumaşlara, ketenden kaşmire kadar tüm ütülenebilir kumaş türlerinde sıfır yanma riski* ile güvenli ütüleme imkânı sunuyor. Philips Azur Elite Buharlı Ütü OptimalTEMP teknolojisi ile kıyafetleri kumaş türlerine göre ayırmaya gerek kalmadan, istenilen sırayla, ısı ayarını beklemeksizin ve zaman kaybetmeden ütülenebiliyor.

* Yalnızca ütülenebilir kumaşlar için.