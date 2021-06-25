Doğru yere koy (Oyun)

MALZEMELER

Birkaç renkli karton, kuru boya kalemleri, makas, bant ve yapıştırıcı.Yaş: 3+

NASIL OYNANIR?

Çocuğunuzla birlikte öncelikle kartonlar üzerine büyükçe farklı geometrik şekiller çizip kesiniz. Daireler, kareler, dikdörtgenler, yıldızlar, üçgenler… Dilediğiniz gibi boyayabilirsiniz bunları. Bu şekilleri bir masanın farklı yerlerine bantlayınız. Sonrasında tekrardan kartonlar üzerine büyükçe çizdiğiniz geometrik şekillerin miniklerini çiziniz. Hepsi için yuvarlak çerçeveler yapmanız gerekmektedir. O yüzden bir kâğıdın üzerine minik şekillerin boyutunda olan daireler çizip kesiniz. Şekilleri bu dairelerin üzerlerine yapıştırınız. Hepsini karıştırıp çocuğunuzun önüne koyunuz. Çocuğunuzdan minik olan şekilleri büyük şekillerin içerisine yapıştırmasını isteyiniz.