Doğrucu Davut İrem!

Performansından sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan İrem Derici, dört yıl önce Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki konserinde boş koltukları doldurmak için yakın çevresini çağırdığı itirafı hatırlatılınca, ''Doğrucu Davut bir insanım. Daha kariyerimde çok yeniydim, bütün salon dolmadığı için, tabii ki davetli aldık. Ne var bunda? Herkes yapıyor. Ayıp, günah değil. Allah aşkına herkesin söylediği şeyleri ben söyleyince 'Kral Çıplak' diyen oluyorum'' açıklamasını yaptı.



