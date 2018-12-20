Doğtaş Kelebek, Ernst&Young’la anlaştı

Doğtaş Kelebek Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

‘’Doğtaş ve Kelebek Türkiye’de mobilya sektörüne yön veren önemli markalardır. Yurtiçinde yoğun açılışlar yaparken yurtdışında da ihracata yönelik önemli adımlar atıyoruz.

"CİDDİ TALEPLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Daha geçtiğimiz hafta Karadağ mağazamızı açtık. Eylülde Pakistan’da 4 mağazamızın açılışını yaptık. Kelebek’te 4 ayda 9 pazara girdik, 2019’da 7 ülkede yer alacağız, tüm bu gelişmeleri fark eden, markalarımızın köklü geçmişine inanan Asya ve Avrupa’dan yatırımcılar var. Ciddi taleple karşı karşıyayız. Dolayısıyla çeşitli stratejik alternatifleri, şirketimizin büyüme potansiyelini daha dinamik bir şekilde değerlendirilmek ve dünya markası olma yolunda ilerlemek istiyoruz.

"TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRECEĞİZ"

18 Aralık’ta kurumsal finansman ve danışmanlık konusunda da faaliyet gösteren, dünyanın sayılı şirketlerinden Ernst&Young’la yurtiçi-yurtdışı stratejik ortaklık modellerinin ve Doğtaş Kelebek bünyesinde yer alan gayrimenkullerin değerlendirilmesi konusunda bir danışmanlık sözleşmesi imzaladık. Markalarımızı ve şirketimizi sürdürülebilir karlılıkla daha ileriye taşımak arzusu ile gelen teklifleri değerlendireceğiz.’’



