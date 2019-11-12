Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars, Erzincan ve Ardahan'da yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı ise Kars'ta 4, Ağrı ve Ardahan'da 6, Erzurum'da 8, Iğdır ile Erzincan'da 13 ve Tunceli'de 14 derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek sıcaklığının da Iğdır'da 30, Tunceli'de 28, Erzincan 27, Ağrı'da 23, Ardahan Kars'ta 22 ve Erzurum'da 21 derece olacağı öngörülüyor.

Bölgede son 24 saatte metrekareye Kars'ta 8,2 ve Ardahan'da 0,2 kilogram yağış düştü.