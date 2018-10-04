Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı bulutlu, kuzey kuzeydoğu kesimlerinin ise çok bulutlu olacağı beklenen bölgede akşam saatlerinden itibaren Erzurum'un kuzeydoğusu ile Ardahan çevresinde sağanak görülecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güney ve güneybatı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır ve Tunceli'de 13, Erzincan'da 6, Erzurum'da 5, Ağrı'da 4, Kars ve Ardahan'da 2 derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek sıcaklığı ise Tunceli'de 30, Iğdır'da 26, Erzurum'da 24, Kars, Ağrı ve Erzincan'da 23, Ardahan'da 21 derece olacak.