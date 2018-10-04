Doğu Anadolu'da sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde

Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklık mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredecek

04 Ekim 2018, Perşembe 10:08
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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı bulutlu, kuzey kuzeydoğu kesimlerinin ise çok bulutlu olacağı beklenen bölgede akşam saatlerinden itibaren Erzurum'un kuzeydoğusu ile Ardahan çevresinde sağanak görülecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güney ve güneybatı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır ve Tunceli'de 13, Erzincan'da 6, Erzurum'da 5, Ağrı'da 4, Kars ve Ardahan'da 2 derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek sıcaklığı ise Tunceli'de 30, Iğdır'da 26, Erzurum'da 24, Kars, Ağrı ve Erzincan'da 23, Ardahan'da 21 derece olacak.

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