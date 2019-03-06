Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) 2018 yılı ilkbahar ve yaz aylarında Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Moldova, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Ukrayna’da 15 bini aşkın kişiyle yüz yüze yaptığı araştırma, kadınların yüzde 70’inin 15 yaşından itibaren cinsel taciz, takip yoluyla taciz, hane içi dahil birçok şiddet türüne uğradığını gösterdi.

KADINLARIN YÜZDE 60'I HANE İÇİ ŞİDDETE MARUZ KALIYOR

Araştırma ayrıca, kadınların yüzde 60’ının, hane içinde psikolojik şiddete maruz kaldığını, yüzde 23’ünün, eşinin veya birlikte yaşadığı kişinin fiziksel veya cinsel tacizine uğradığını da ortaya koydu.

Kadınların yüzde 74’ünün, şiddete uğradıklarında ne yapmaları gerektiği konusunda bilgi sahibi olmadığı, sadece yüzde 7’sinin, eşleriyle yaşadıkları ciddi bir olay sonrasında polise başvurduğu kaydedildi.

'ETKİLİ POLİTİKALAR GELİŞTİRİLMELİ'

AGİT Genel Sekreteri Thomas Greminger, siyasetçilere, kadınlara yönelik şiddete karşı, kurbanları hedef alan hizmetlerin iyileştirilmesi, kadınlar ile genç kızların güvenliği için daha etkili politikalar geliştirilmesi çağrısında bulundu.

AA