Cerrah bir baba ile avukat bir annenin oğlu olarak doğan Doğu Demirkol, Ankara’da doğdu. Bilgisayar mühendisliği bölümünden mezun olan Doğu Demirkol, BKM’de yaptığı gösterileriyle de geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

DOĞU DEMİRKOL KİMDİR?

6 Eylül 1985’te Mersinli avukat bir anneyle Çerkes kökenli Balıkesirli doktor bir babanın oğlu olarak Ankara'da dünyaya gelen Aydın Doğu Demirkol, ortaokulu Amasya'da liseyi de Ankara'da bitirdi. Lisans eğitimi için İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünü tamamlayan Doğu Demirkol, daha önce sosyal medyadan çeşitli komedi video çalışmaları yaptı.

2012’de Yetenek Sizsiniz yarışmasına katılan Doğu Demirkol, 2016’da BKM'de Açık Mikrofon adıyla gösteriler yaptı. Buradaki başarısının ardından Güldür Güldür Show’a konuk olarak katılarak kısa bir stand-up gösterisi yapan Doğu Demirkol, Beşiktaş Kültür Merkezi, Ataşehir Dasdas Sahne, Ankara Yılmaz Güney Sahnesi, Beylikdüzü Torium Sahne ve daha birçok mekanda tek kişilik stand-up gösterileri yaptı.

2018’de Ali Atay'ın yönettiği Ölümlü Dünya filminde hayat verdiği "Zafer" karakteri ile sinema hayatına adım atan Doğu Demirkol, aynı yıl İlk gösterimi 71. Cannes Film Festivali'nde gerçekleştirilen Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği Ahlat Ağacı filminde "Sinan Karasu" karakteriyle başrol oynadı.

2020’de TRT 1'de 19 bölüm yayınlanan Tutunamayanlar adındaki dizide "Tarık Şakrak" karakterine hayat veren Doğu Demirkol, aynı sene İbrahim Büyükak'ın senaryonusunu yazıp oynadığı Bayi Toplantısı filminde oynadığı "Adem Ballı" karakteriyle başrol oynadı.

2020’da Digital Platform GAİN'de yayınlanan yılbaşına özel hazırladığı stand-up gösterisi yapan Doğu Demirkol, 2021de internet platformu BluTV tarafından yayınlanan ve kendi hayatını konu aldığı absürt komedi tarzındaki Doğu adlı dizide oynadı.

Aynı sene Mustafa Sandal ile düet yaptığı Tekrar adlı single çalışmasının normal ve kısa film olmak üzere 2 versiyonunun yayınlandığı skeç tadındaki farklı tarzıyla dikkat çeken klibinde Musti'nin eski kliplerine göndermede bulunuldu.