Doğu Ekspresi bilet fiyatları, öğretmenlere, öğrencilere 65 yaş üzeri ve 7-12 yaş arası yolculara farklı şekillerde ücretlendiriliyor. Bununla birlikte vagonun yataklı mı yoksa normal koltuklu mu olacağı da fiyatta değişikliklere neden oluyor. Diğer yandan, kış turizmi açısından yoğun talep gören Doğu Ekspresi için bilet bulmak her zaman çok kolay olmuyor…

DOĞU EKSPRESİ BİLETİ NEREDEN ALINIR?

Doğu Ekspresi biletleri Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nın (TCDD) resmi sitesi üzerinden alınabiliyor. TCDD tarafından satılan biletler sadece tren yolculuğunu kapsarken, öğrenciler, fotoğraf sanatçıları ve gezmeyi sevenler tarafından sıklıkla tercih edilen bu seyahat için bilet bulmak her zaman mümkün olmuyor.

Diğer yandan Doğu Ekspresi’ne olan yoğun talep nedeniyle tur şirketleri tren bileti ve otel ücretlerini kapsayan birçok tur seçeneği ile seyahat edecek vatandaşlara hizmet veriyor.

TCDD TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ'NE BİLET ALMAK İÇİN TIKLAYIN

DOĞU EKSPRESİ BİLET FİYATLARI 2021

Doğu Ekspresi Örtülü kuşetli vagon (yataklı oda) öğrenci ve öğretmenler için bilet fiyatı: 69,50 TL

Doğu Ekspresi Örtülü kuşetli vagon (yataklı oda): 78 TL

Doğu Ekspresi Örtülü kuşetli vagon (yataklı oda): 60-64 yaş arası 69,50 TL

Doğu Ekspresi Örtülü kuşetli vagon (yataklı oda) 65 yaş ve üstü ile 7-12 yaş arası çocuklar için: 49 TL

Doğu Ekspresi yataklı vagon 480 TL

İki kişilik olduğunda yatak başına: 249,5 TL

Doğu ekspresi normal koltuk (Pulman) tam bilet fiyatı: 58 TL

Doğu ekspresi normal koltuk (Pulman) öğrenci (13-26 yaş) bilet fiyatı: 49,50TL

Doğu ekspresi normal koltuk (Pulman) 60-64 yaş arası bilet fiyatı 49,50 TL

TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ GÜZERGAHI

Ankara-Kars-Ankara güzergahında Doğu Ekspresi'ne alternatif olarak konulan ve yapılan seferlerde Turistik Doğu Ekspresi, Erzincan, Erzincan-İliç, Erzurum, Sivas-Divriği ve Sivas-Bostankaya istasyonlarında uzun süreli durarak yolcularının buralarda keşfe çıkmasına imkan sağlıyor.

Ankara-Kars yönünde Erzincan'da 2 saat 50 dakika, İliç'te 3 saat 5 dakika ve Erzurum'da 2 saat 40 dakika duran turistik tren, Kars-Ankara yönünde ise Divriği'de 2 saat 50 dakika ve Bostankaya'da 3 saat 15 dakika mola veriyor.