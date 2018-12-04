Geçen sene tam anlamıyla Doğu Ekspres çılgınlığı yaşandı. Ailesini alan, arkadaşlarını toplayıp seyahat etmek isteyen binlerce kişi trenle Kars'a gitmek için deyim yerindeyse seferber oldu. Vatandaşlar yoğun ilgiden dolayı bilet sıkıntısı yaşadı, yer ayırtamadı. Aralık ayının gelmesiyle birlikte erken davranıp seyahat etmek isteyenler şimdi "Doğu Ekspresi ile Kars'a nasıl gidilir? Bilet fiyatları ne kadar? Kars'ta nerede kalınır?" sorusunu soruyor.

DOĞU EKSPRESİ İLE KARS'A NASIL GİDİLİR?

Doğu Ekspresi, Ankara-Kırıkkale-Kayseri-Sivas-Erzincan-Erzurum-Kars anahattında sefer yapan ve 1310 km'lik yolu 24.5 saatte (1 gün 30 dakika) tamamlayan TCDD'ye ait ekspres.

Ankara'da başlayan ve Kars'ta biten Doğu Ekspresi, masalsı manzaralar sunan kompartımanlı tren yolculuğu için yeni yolcularını bekliyor. Türkiye'nin en uzun tren yolculuklarından biri olan ve TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen Doğu Ekspresi, Ankara'da başlayıp, Kars'ta sona eriyor. Geçen yıl 324 bin yolcuya hizmet veren Doğu Ekspresi'yle bu yılın 10 ayında 363 bin kişi yolculuk yaptı.

DOĞU EKSPRESİ HANGİ DURAKLARDAN GEÇİYOR?

Irmak'tan bindiğiniz trende toplamda elli üç istasyon göreceksiniz: Kırıkkale, Çerikli, Yerköy, Şefaatli, Sarıkent, Yenifakılı, Boğazköprü, Kayseri, Gömeç, Yenibuçuk, Şarkışla, Hanlı, Bedirli, Kalın, Sivas, Bostankaya, Yenikangal, Çetinkaya, Avşar, Güneş, Göcentaşı, Cürek, Demirdağ, Divriği, Kemaliye Çaltı, Adatepe, Bağıştaş, İliç, Güllübağ, Yahşiler, Eriç, Kemah, Erzincan, Tanyeri, Demirkapı, Mercan, Çadırkaya, Erbaş, Karasu, Aşkale, Kandilli, Ilıca, Erzurum, Hasankale, Köprüköy, Horasan, Süngütaşı, Karaurgan, Topdağı, Sarıkamış ve Kars.

DOĞU EKSPRESİ BİLET FİYATLARI NE KADAR?

TCDD Taşımacılık AŞ tarafından sunulan Doğu Ekspresi hizmeti, 48 lira ila 188 lira arasında değişen fiyatlarda "masalsı" bir gezi deneyimi sunuyor.

Taşımacılık AŞ tarafından Doğu Ekspresi için indirimli biletler de sunuluyor. Gidiş-dönüş bileti ve "Genç Bilet" alanlara yüzde 20 indirim sağlanıyor. Söz konusu indirimden, 13-26 yaş arası gençler faydalanabiliyor. Bunun dışında öğretmenlere, askeri yolculara, en az 12 kişilik gruplara, 60 yaş üzeri yolculara, basın kartı ve TCDD çalışanı ya da emeklisi eşine de yüzde 20 indirim imkanı sunuluyor.

DOĞU EKSPRESİ BİLET NASIL ALINIR?

Her gün işleyen ve Ankara'dan 18.00'da çıkıp, yaklaşık 24 saatlik yolculuğun ardından18.30'da Kars'a varan Doğu Ekspresi için TCDD'nin online bilet sayfasından a da gar gişelerinden biletinizi alabilirsiniz.

Biletinizi internetten satın aldıysanız, hem mail hem de mesajla bilgileriniz size ulaşacak. İyi haber, biletinizin çıktısını almanıza gerek yok; size ulaşan bu bilgileri trene binmeden önce görevlilere göstermeniz yeterli…

KARS'TA NEREDE KALINIR?

Şehir merkezinde Kars Merkez Öğretmenevi, Kars Dsi Misafirhanesi uygun fiyatlı otel standartında konaklayabileceğiniz yerler arasındadır.

Otel olarak ise Kar's Hotel, Cheltikov Hotel, Kars Konak, Hotel Kent Ani'de kalabilirsiniz.