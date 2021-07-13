Türkiye Doğu Ekspresi'ne sazlı sözlü karşılama

Doğu Ekspresi'ne sazlı sözlü karşılama

Türkiye

Doğu Ekspresi'ne sazlı sözlü karşılama

TCDD'nin en uzun rotalarından biri olarak hafızalarda güzel izler bırakan ancak yeni tip koronavirüs tedbirleri nedeniyle seferlerine ara verilen Doğu Ekspresi, dün başlayan seferler kapsamında Kars'a ulaştı.

13 Temmuz 2021, Salı 23:13 Son Güncelleme:
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Ankara'dan dün hareket ettikten sonra güzergahındaki Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum'un ardından Kars'a gelen Doğu Ekspresi treni Karslı aşıklar tarafından sazlı sözlü karşılandı.

Seyahat ve gezi tutkunlarının yanı sıra yabancı turistlerle üniversite öğrencilerinin de ilgi odağı olan ve yolcularına 25 saat boyunca yurdun çeşitli kentlerinin doğal güzellikleri görme imkanı sunan Doğu Ekspresi'nden inen yolcular karşılarında aşıkları görünce şaşkınlık yaşadı.

Yolcular, Doğu Ekspresi ve tren garının fotoğraflarını çekerek bu anları ölümsüzleştirdi.

İstanbul'dan gelen yolculardan Sıla İbiş, gazetecilere, Doğu Ekspresi'nin pandemiden sonraki ilk seferiyle yolculuk yaptığı için mutlu olduğunu söyledi. İbiş, "Böyle bir karşılamayı görünce çok mutlu olduk, yolculuk çok güzeldi, herkesin bu yolculuğu yapmasını tavsiye ederim." dedi.

Yolculardan Mert Mızrak, Bursa'dan Eskişehir'e daha sonra da Ankara'dan Kars'a geldiğini belirterek, "Yolculuk gayet güzel ve rahattı. 2 yıldır bilet bulmaya çalışıyorum bulamadım. Seferler açılınca bilet buldum ve hemen geldim kaçırmak istemedim. Bizi karşıladılar çok güzeldi, mutluyuz." diye konuştu.

Kars Fırıncılar ve Lokantacılar Oda Başkanı Subutay Kılıç da "İnşallah bu seferler devam edecek, çok mutluyuz. Esnafımız çok zor durumda inşallah bundan sonra bu sıkıntıları yaşamaz. Gelen misafirler her zaman baş tacımızdır, Kars esnafı olarak 24 saat onlara hizmet vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Doğu Ekspresi'nin Ankara-Kars seferlerinin yeniden başlaması dolayısıyla bugün sabah saatlerinde bir başka tren de Kars'tan Ankara'ya hareket etti.

AA

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