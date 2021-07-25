Türkiye Doğu Karadeniz için kritik uyarı: Aşırı yağış bekleniyor

Doğu Karadeniz için kritik uyarı: Aşırı yağış bekleniyor

Türkiye

Doğu Karadeniz için kritik uyarı: Aşırı yağış bekleniyor

Trabzon'un doğusu ile Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde 27 Temmuz Salı günü aşırı yağış öngörülüyor.

25 Temmuz 2021, Pazar 19:40 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün duyurusuna göre, Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, salı sabah saatlerinden itibaren etkisini arttırarak, Ordu, Giresun ve Trabzon'un batısında çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kilogram/metrekare), Trabzon'un doğusu, Rize ile Artvin'in kıyı kesimlerinde şiddetli ve yer yer aşırı (75-150 kilogram/metrekare) olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, taşkın, heyelan, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

AA

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