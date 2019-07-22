Doğu Karadeniz için sağanak uyarısı

Doğu Karadeniz'in kıyı illerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek

22 Temmuz 2019, Pazartesi 10:29
A A
Doğu Karadeniz için sağanak uyarısı

Meteoroloji 11'nci Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Doğu Karadeniz'in genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmininde bulunuldu. 

Bugün başlayıp yarına kadar devam edecek yağışlarda Trabzon, Rize, Giresun ve Artvin'de sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

AA

BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...