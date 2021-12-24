Türkiye Doğu Karadeniz kara teslim! 4 ilke okullar tatil edildi

Doğu Karadeniz kara teslim! 4 ilke okullar tatil edildi

Türkiye

Doğu Karadeniz kara teslim! 4 ilke okullar tatil edildi

Doğu Karadeniz'de kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Trabzon, Rize, Artvin ve Giresun'da ilk ve orta dereceli okullar, 1 gün süreyle tatil edildi.

24 Aralık 2021, Cuma 09:33 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Doğu Karadeniz'de gece saatlerine kadar aralıklarla devam eden Kar yağışı özellikle yüksek yerleşim yerlerinde hayatı olumsuz etkiledi.

4 İLDE OKULLAR TATİL

Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Trabzon, Rize, Artvin ve Giresun'da ilk ve orta dereceli okullar bugün Tatil edildi.

Eğitime ara verilen kentlerde ayrıca engelli ve hamile kamu personeli izin sayıldı. 

Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Durumumuz nedir?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Çölde Altı Pencere
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Küçük bir nabız
Rauf Tamer
Şirin Sever
Park orman yeniden İstanbul'a kazandırılıyor
Şirin Sever
Hakan Çelik
Kaybedilemeyecek kadar büyük bir ülke
Hakan Çelik
Banu Şen
İzmir için çalıştıkça aşkım tutkuya dönüştü
Banu Şen
Erkut Can
İşte kentsel dönüşüm!
Erkut Can
Murat Gülderen
Evinizi ucuza akıllandırın
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 27 ilde eş zamanlı 'TIRPAN' operasyonu! Çok sayıda gözaltı