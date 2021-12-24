Doğu Karadeniz kara teslim! 4 ilke okullar tatil edildi

Doğu Karadeniz'de gece saatlerine kadar aralıklarla devam eden Kar yağışı özellikle yüksek yerleşim yerlerinde hayatı olumsuz etkiledi.

4 İLDE OKULLAR TATİL

Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Trabzon, Rize, Artvin ve Giresun'da ilk ve orta dereceli okullar bugün Tatil edildi.

Eğitime ara verilen kentlerde ayrıca engelli ve hamile kamu personeli izin sayıldı.