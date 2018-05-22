Doğu Karadeniz'de yaklaşık bir ay önce yaylalara göç etmeye başlayan besiciler gidecekleri obalara ulaşırken, bazılarının göç yolculuğu çileli de olsa sürüyor. Ordu’da çeşitli ilçelerden 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'na göç eden besiciler, yaklaşık 6 ay burada kalmayı planlıyor. Yayla yollarının renkleri olan koyun sürüleri zaman zaman trafiği aksatsalar da vatandaşların ilgi odağı olmayı sürdürüyor. Yaylaya birkaç gün içinde ulaşan hayvan besicileri, yaylada otun bol olduğunu ve bu sezonun güzel geçmesini beklediklerini söylediler.

Öte yandan sürülerin içerisinde yaylalara giden sürüleri kangal cinsi köpekler koruyor. Küçük yaşta alınan ve daha sonra koyunların yanında yetiştirilen kangal köpekleri sürülerin en büyük güvencesi durumunda bulunuyor.