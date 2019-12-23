Doğum çantası nasıl hazırlanır? Doğum için hastane çantası hazırlama önerileri
Anne adaylarının kimi zaman sorunsuz, kimi zaman ağrılı, kimi zaman yorgun geçirdiği 9 ayın sonuna doğru yaklaşırken bir yandan da büyük bir heyecanla bebeğini kucağına alacağı zamanı beklerler. Doğum çantası hazırlamak aslında bebeği kucağınıza alacağınız süreye çok az kaldığını gösteriyor. Bir çok anne adayı doğum çantası ne zaman hazırlanmalı ve doğum çantası nasıl hazırlanır sorularının cevabını merak ediyor. Doğum çantası ne zaman hazırlanmalı merak ediyor ve doğum çantası içerisine ne koyulması gerektiği hakkında bilgi almak istiyorsanız "doğum çantası nasıl hazırlanır, doğum için hastane çantası hazırlama önerileri" haberimize göz atın.
Bebeğinizi gün ve gün bedeninizde büyüttünüz ve kavuşmanıza çok az kaldı. Sezaryen doğum genelde planlı olduğu için anne adayları çanta hazırlamak konusunda telaşa düşmeseler de normal doğum aniden olduğu için hastane çantasının önceden hazırlanması oldukça faydalıdır. Doğum çantası nasıl hazırlanır merak ediyor ve doğum için hastane çantası hazırlama önerileri öğrenmek istiyorsanız detaylar haberimizde.
Doğum çantası nasıl hazırlanır? Doğum için hastane çantası hazırlama önerileri
Hamilelik sürecinin tamamlanması normal şartlarda 38. hafta ile 41. haftaları arasında olur. Hamilelikle ilgi bir problem gözlenmezse doktorlar bebeğin kendisinin gelmesini bekler. Doğum çantası hazırlamak için önerilen haftalar genellikle 30 ve 33. haftalar arasıdır. Bu haftalar arası hem daha ağırlaşmamış olursunuz hemde doğum yaklaşınca telaştan unutulabilecek şeyleri unutmadan çantanıza eklemiş olursunuz.
Doğum valizine neler koyulmalı?
Anne için gerekli olan listesiyle başlayalım.
- Nüfus cüzdanı ve gebelikte yapılan tahliller
- 2 adet pijama takımı
- 1 adet gecelik takım ( doğum öncesi muayenelerde oldukça rahatlık sağlıyor)
- 3 adet yüksek bel iç çamaşırı (sezaryen doğumlarda düşük bel iç çamaşırı lastiği dikişe geleceği için tavsiye edilmiyor)
- 1 adet korse (sezaryen doğumlarda doktora danışılmadan kullanılması uygun değildir)
- 2 adet emzirme sütyeni
- 1 paket göğüs pedi
- Göğüs ucu yaralarını önlemek için göğüs ucu kremi ve göğüs ucu kalkanı
- 1 paket ped
- 1 çift terlik
- Kullanılacaksa lohusa takımları ve tacı
- Konsept hazırlandıysa süsler ve ziyaretçiler için ikramlıklar
- Lohusa şerbeti
- Diş macunu ve diş fırcası
- Şarj aleti
- Fotoğraf makinesi
- Eğer anne bakımlı gözükmek istiyorsa makyaj malzemeleri
- Saç şekillendirmek için düzleştirici veya maşa
- Para
- Taburcu olduktan sonra giyilecek kıyafetler
Doğum çantasında bebek için eklenmesi gerekenler
- 3 adet çıtçıtlı bady
- 1 adet alt üst takım
- 1 adet tulum
- 1 adet 10'lu hastane çıkış takımı
- 3 çift çorap ve 1 çift patik
- 2 adet şapka ve eldiven
- 10'lu ağız mendili
- 1 adet yenidoğan biberonu
- 1 adet emzik
- Yenidoğan ped pamuk (altını silerken ıslatarak kullanınız)
- En az 10 adet yenidoğan bebek bezi
- Bebeğin doğacağı mevsime göre kalın veya ince 2 adet battaniye
- Pişik kremi
- 1 adet müslin battaniye
- Kirli kıyafetlerini koymak için poşet
Posta.com.tr /Büşra Akkaya
busra.akkaya@posta.com.tr
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