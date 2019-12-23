Bebeğinizi gün ve gün bedeninizde büyüttünüz ve kavuşmanıza çok az kaldı. Sezaryen doğum genelde planlı olduğu için anne adayları çanta hazırlamak konusunda telaşa düşmeseler de normal doğum aniden olduğu için hastane çantasının önceden hazırlanması oldukça faydalıdır. Doğum çantası nasıl hazırlanır merak ediyor ve doğum için hastane çantası hazırlama önerileri öğrenmek istiyorsanız detaylar haberimizde.

Doğum çantası nasıl hazırlanır? Doğum için hastane çantası hazırlama önerileri

Hamilelik sürecinin tamamlanması normal şartlarda 38. hafta ile 41. haftaları arasında olur. Hamilelikle ilgi bir problem gözlenmezse doktorlar bebeğin kendisinin gelmesini bekler. Doğum çantası hazırlamak için önerilen haftalar genellikle 30 ve 33. haftalar arasıdır. Bu haftalar arası hem daha ağırlaşmamış olursunuz hemde doğum yaklaşınca telaştan unutulabilecek şeyleri unutmadan çantanıza eklemiş olursunuz.

Doğum valizine neler koyulmalı?

Anne için gerekli olan listesiyle başlayalım.

Nüfus cüzdanı ve gebelikte yapılan tahliller

2 adet pijama takımı

1 adet gecelik takım ( doğum öncesi muayenelerde oldukça rahatlık sağlıyor)

3 adet yüksek bel iç çamaşırı (sezaryen doğumlarda düşük bel iç çamaşırı lastiği dikişe geleceği için tavsiye edilmiyor)

1 adet korse (sezaryen doğumlarda doktora danışılmadan kullanılması uygun değildir)

2 adet emzirme sütyeni

1 paket göğüs pedi

Göğüs ucu yaralarını önlemek için göğüs ucu kremi ve göğüs ucu kalkanı

1 paket ped

1 çift terlik

Kullanılacaksa lohusa takımları ve tacı

Konsept hazırlandıysa süsler ve ziyaretçiler için ikramlıklar

Lohusa şerbeti

Diş macunu ve diş fırcası

Şarj aleti

Fotoğraf makinesi

Eğer anne bakımlı gözükmek istiyorsa makyaj malzemeleri

Saç şekillendirmek için düzleştirici veya maşa

Para

Taburcu olduktan sonra giyilecek kıyafetler

Doğum çantasında bebek için eklenmesi gerekenler

3 adet çıtçıtlı bady

1 adet alt üst takım

1 adet tulum

1 adet 10'lu hastane çıkış takımı

3 çift çorap ve 1 çift patik

2 adet şapka ve eldiven

10'lu ağız mendili

1 adet yenidoğan biberonu

1 adet emzik

Yenidoğan ped pamuk (altını silerken ıslatarak kullanınız)

En az 10 adet yenidoğan bebek bezi

Bebeğin doğacağı mevsime göre kalın veya ince 2 adet battaniye

Pişik kremi

1 adet müslin battaniye

Kirli kıyafetlerini koymak için poşet

Posta.com.tr /Büşra Akkaya

busra.akkaya@posta.com.tr

Bu haberi de okudular Hamilelik nasıl hesaplanır?

Bu haberi de okudular Hamilelik döneminde hangi testler yaptırılmalı?