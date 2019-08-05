Doğum çantasında neler bulunmalı? Doğuma sayılı günler kala başta anne adayları bu soruya cevap arıyor. Herhangi bir eksikle doğuma gitmek istemeyen anne ve baba adayları için bu konu büyük bir önem taşıyor. İşte detaylar...

Anne için,

•Emzirmede kolaylık sağlaması için önden düğmeli gecelik ya da pijama takımı

•Sabahlık

•Mevsime göre kalın ya da ince çorap

•Terlik

•İç çamaşırı

•Emzirme sutyeni

•Göğüs pedi

•Göğüs ucu kremi

•Kişisel bakım için gerekli malzemeler

•Hastaneden çıkarken giyeceğiniz kıyafet ve ayakkabılar

•Nüfus cüzdanı ve sağlık sigorta kartı

Bebek için,

•Zıbın ya da badi (Mevsime göre seçilmeli, mutlaka yıkanmış, markaları kesilmiş ve ütülenmiş olmalı. Yazın kolsuz, kışın uzun kollu iç badi olabilir)

•Uzun kollu tulum veya alt üst takım,

•Pamuklu çorap

•Eldiven

•Şapka

•Yelek ya da hırka

•Soğuk kış ayları için salopet tulum

•Bebek battaniyesi

•Puset ya da portbebe

•Pişik önleyici krem, bebek yağı, ince pamuklu kumaştan yapılmış ağız silme bezleri, bebek bezi