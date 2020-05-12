Doğum günlerini birlikte kutladılar

14 yıl önce boşanan Çelik ile Buket Saygı doğum günlerini birlikte kutladı. Çelik Pasta bulamadık napalım derken , şarkıcının çekim yaptığını fark eden Buket Saygı ise bu duruma gülümseyerek "Çok komiğime" gitti dedi. Çelik kutlama videosunu "Böyle olur karantinada doğum günü kutlaması neşesi" notuyla paylaştı.

Eski manken Buket Saygı ve Çelik'in bir oğlu var.



