Magazin Doğum günlerini birlikte kutladılar

Doğum günlerini birlikte kutladılar

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Doğum günlerini birlikte kutladılar

14 yıl önce boşanan şarkıcı Çelik ile Buket Saygı doğum günlerini birlikte kutladı. Çelik Instagram hesabından videosunu paylaştı.

12 Mayıs 2020, Salı 21:42 Son Güncelleme:
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14 yıl önce boşanan Çelik ile Buket Saygı doğum günlerini birlikte kutladı. Çelik Pasta bulamadık napalım derken , şarkıcının çekim yaptığını fark eden Buket Saygı ise bu duruma gülümseyerek "Çok komiğime" gitti dedi. Çelik kutlama videosunu "Böyle olur karantinada doğum günü kutlaması neşesi" notuyla paylaştı.

Eski manken Buket Saygı ve Çelik'in bir oğlu var.


https://www.instagram.com/p/CAF3_bCg74p/?utm_source=ig_web_copy_link

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