Ukrayna'da yaşayan, ithalat ve ihracat yapan firmada çalışan Irina Novik, 18 Şubat'taki doğum gününü kutlamak için 15 Şubat'ta turist olarak İzmir'e geldi.

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekatı nedeniyle ülkesine dönemeyen Novik, Harkov'daki annesi, babası ve kardeşi ile telefonda haberleşmeye başladı.

Ailesinin evlerinin mahzeninde mahsur kaldığını ve elinden hiçbir şey gelmediğini belirten Novik, "Doğum günümü kutlayıp, tatil yaptıktan sonra dönmeyi planlamıştım ancak erkek kardeşim olayların başladığı sabah beni aradı ve savaşın başladığını öğrendim, inanamadım. Haberlere baktığımda yaşadığımız yer olan Chuguev'deki askeri üssün bombalandığını öğrendim. Durum çok kötü. Ailem orada, ben İzmir'de kaldım. Sivillere de saldırı var. Ailem evde gıdaları koyduğumuz bir mahzende kalıyor. Yanlarına alabildikleri kadar erzak almışlar. Sadece dua edip bekliyorum. Saldırı durmuyor, silah sesleri kesilmiyor. Dışarı bile çıkamıyorlar. İnsanlar ölüyor" diye konuştu.









'PUTİN İÇİN HİÇBİR ŞEY ÖNEMLİ DEĞİL'

Rusya'ya çok yakın yerde oturduklarını anlatan Novik, "Tüm hayatım boyunca Rusça konuştum ve Ukrayna'da hiç kimse sorun etmedi. Bir Ukraynalıyım. Ukrayna'nın doğusunda bu çok normal bir durum. Rusça konuşan Ukraynalılara karşı hiçbir baskı yok. Ukrayna'nın doğu tarafında hemen herkes Rusça konuşur. Annem bir Rus ama 40 yıldır Ukrayna'da yaşıyor ve Ukrayna vatandaşı. Babamsa Ukraynalı. Orada şu anda kardeş kardeşi vuruyor. Rus askerleri esir düşüyorlar. Rus askerleri tatbikatta olduklarını söylüyorlarmış. Putin için hiçbir şey önemli değil. Bunu artık durdurmaları gerekiyor" dedi.

'DESTEKLER İÇİN MİNNETTARIZ'

İnsani yardıma ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Novik, "Genel olarak bölgede temel yiyecek ve giysi ihtiyacı var. Bunun yanı sıra bebek bezleriyle çocuk mamalarına da ihtiyaç duyuluyor. Harkov'daki yakınlarımız aracılığıyla yardım etmeye çalışıyoruz. Başka ülkelerden gelen yardımlar inebilirse Kiev'e iniyor ve dağıtılması bir hayli zor. Gelen destekler için tüm dünyaya minnettarız" diye konuştu.

Üniversiteyi Harkov'da okuyan ve Ukrayna vatandaşı Natalia Güraslan ile evli olan Kaan Güraslan ise "Savaşlardan ve terörizmden çok çekmiş bir halk olarak Ukrayna'ya daha fazla destek olmamız gerektiğini düşünüyorum. Harkov’da Avrupa’nın en büyük meydanını bombaladılar. Bu duruma halk olarak daha çok meydanlara çıkarak destek olmamız gerektiğine inanıyorum" dedi.

Tolga TAHÇI/ İZMİR (DHA)