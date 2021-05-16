Magazin Doğum günü kıyafeti şaşırttı

Doğum günü kıyafeti şaşırttı

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Doğum günü kıyafeti şaşırttı

Doğum gününü sevgilisiyle plajda kutlayan Kelly Gale, plaj öncesi fotoğrafını “Doğum günü kıyafetim” mesajıyla paylaştı.

16 Mayıs 2021, Pazar 07:01 Son Güncelleme:
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İsveç asıllı Avustralyalı model Kelly Gale, 26’ncı yaş gününü nişanlısı Joel Kinnaman ile plajda kutladı. İkili, pandemi nedeniyle uzun süre uzak kaldıkları Los Angeles’taki sahillere döndü. Model, plaj öncesi evinden paylaştığı fotoğrafa “Doğum günü kıyafetim” notunu düştü.

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