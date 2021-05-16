Doğum günü kıyafeti şaşırttı
Doğum gününü sevgilisiyle plajda kutlayan Kelly Gale, plaj öncesi fotoğrafını “Doğum günü kıyafetim” mesajıyla paylaştı.
16 Mayıs 2021, Pazar 07:01 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
İsveç asıllı Avustralyalı model Kelly Gale, 26’ncı yaş gününü nişanlısı Joel Kinnaman ile plajda kutladı. İkili, pandemi nedeniyle uzun süre uzak kaldıkları Los Angeles’taki sahillere döndü. Model, plaj öncesi evinden paylaştığı fotoğrafa “Doğum günü kıyafetim” notunu düştü.
YENİ EV
Yetenek yarışmasında jüri olmak için Avustralya’ya yerleşen İngiliz şarkıcı Rita Ora (30), istediği gibi bir ev buldu. İlk iş evinin havuz başından keyif fotoğrafları paylaştı.
Müziğe dönüş heyecanı
Moda ve kozmetik işlerine ağırlık veren Rihanna (33), beş yıldır albüm yapmıyor. Rihanna’nın önceki gün Los Angeles’ta klip çekmeye hazırlandığı haberi hayranlarını heyecanlandırdı.