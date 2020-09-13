Doğum günü partisine polis baskını

Kafeye yapılan baskında çocukların ve yanlarında bulunan 7 kişinin sosyal mesafe kurallarına uymadıkları ve bazılarının da maske takmadıkları görüldü. Sosyal mesafe kurallarına uymayan çocukların velileri olan 7 kişiye toplam 22 bin 50 TL idari para cezası uygulandı.

Kafeterya sahibi hakkında ise tutanak tutularak, İl Hıfzıssıhha Kurulu’na gönderildi.

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE







