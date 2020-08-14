Eşinizin, dostunuzun, ailenizin doğum gününde birbirinden lezzetli pastalar hazırlamak istiyorsanız doğum günü pastası tarifi tam size göre. Sevdiklerinize hazırlamak için doğum günü pastası tarifi arıyor ya da doğum günü pastası nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Doğum günü pastası tarifi için "Doğum günü pastası tarifi, doğum günü pastası nasıl yapılır? " haberimize bir göz atın.

Doğum günü pastası tarifi

Doğum günü pastası malzemeleri

150 gram tereyağı

1 su bardağı şeker

3 adet yumurta

1+1/4 su bardağı un

1,5 çay kaşığı kabartma tozu

2 çorba kaşığı kakao

2 çorba kaşığı süt

1 parça yağlı kağıt

İçi için:

1 paket çikolatalı krem şanti

Arzu edilen meyveler

Süsleme için:

1 paket bitter çikolata

1 paket fıstıklı çikolata

Doğum günü pastası yapılışı

Keki hazırlamadan önce krem şantiyi üzerindeki tarife göre hazırlayın ve dondurucuya koyun. İçine koyacağınız meyveleri doğrayın ve bir süzgeçte suyunun süzülmesi için bekletin. Bir kaseye çikolataları bölerek koyun, üzerine 1 çay bardağı su ilave edin. Oda sıcaklığında yumuşayan tereyağını şeker ile çırpın. Yumurtaları karışıma ilave edip karıştırın. Unu, kabartma tozunu, kakao ve sütü de ekleyip iyice çırpın. Kek kalıbına yağlı kağıt serin ve karışımı içine döküp fırına koyun. 180 derecede 30-40 dakika arası pişirin. Çikolatalı kaseyi ocağın üzerine koyun. Erimeye başlayınca ara ara karıştırın. Keki kalıptan çıkarın ve 2'ye kesin. Hazırladığınız krem şantiyi kekin bir parçasının üzerine sürün ve meyveleri de ilave edip üstünü kapatın. Kalan krem şantiyi de kekin yan çevresine sürün. Erimiş çikolataları da kekin üzerine gezdirin. Üzerini zevkinize göre süsleyin. Buzdolabında servise kadar dinlendirin.



