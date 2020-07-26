Doğum günün kutlu olsun Bugs Bunny!

Yayınlanmaya başladığı 1940 yılından bugüne; mizah anlayışı, hazırcevaplığı ve eğlenceli maceraları ile dünyanın sempatisini kazanan Bugs Bunny, tüm zamanların en sevilen çizgi karakteri olarak zirvede.

Warner Bros.'un yıldızı, Looney Tunes’un haşarı baş karakteri Bugs Bunny; 80. yıl dönümünü kendisine yakışan şekilde kutluyor. Birçok global marka Bugs Bunny'nin 80. yılına özel çocuklara ve yetişkinlere yönelik ürünlerle öne çıkarken, öncü Türk firmaları da WarnerMedia Tüketici Ürünleri Türkiye temsilcisi Lisans A.Ş. aracılığı ile Bugs'ın sevenlerine ulaşıyor.

“Bir çizgi film karakterinden çok daha fazlası…”

Türkiye'de yüzlerce firmayı Looney Tunes, Tom&Jerry, Batman, Superman, Harry Potter gibi tüm dünyanın favorisi olan karakterlerle buluşturan Lisans A.Ş.'nin portföyünde, Bugs Bunny’nin, "zamansız" popülaritesi ve WarnerMedia’nın yatırımları ile zirvede olduğunu açıklayan Lisans A.Ş. İş Geliştirme ve Pazarlama Direktörü Selen Şaban, global ve lokal ürünlerin yanı sıra, dijital kampanyalarla Bugs’ın popülaritesinin kendini yenilediğini belirtiyor.

Bugs Bunny’nin, Türkiye’de her dönemde sevilmesini, sadece eğlenceli olmasına değil, ikonik karakterin tek kanallı TV döneminde tüm Türkiye’nin hayatına girmiş olmasına ve en az yetişkinler kadar, şimdinin çocuklarının da yeni bölümleriyle Looney Tunes’a ve Bugs Bunny’ye aşina olmasına bağlayan Selen Şaban, Bugs Bunny'nin bir çizgi film karakterinden çok daha fazlası, bir "ünlü" olduğunun altını çiziyor.

Önümüzdeki yıl Temmuz ayında vizyona girecek olan Space Jam: The Legacy filminde NBA'in süper yıldızı LeBron James ile başrolü paylaşacak olan ikonik karaktere, Looney Tunes’un süper yıldızları Tweety, Sylvester, Duffy ve Taz eşlik edecek.

Bu yıl 80. yıl dönümü kampanyası, önümüzdeki yıl hasılat rekoru kırması beklenen beyaz perde filmi ile Bugs, Türkiye'de ve dünyada tekstilden aksesuara, kırtasiyeden oyuncağa yepyeni marka iş birliklerinin odağına yerleşmiş durumda.

Kadın, erkek, çocuk tüm fanları Bugs Bunny dolu aylar beklerken; Bugs Bunny ve arkadaşları bambaşka sürprizlere hazırlanıyor!



