Doğum günün kutlu olsun Ceren

Ceren Özdemir. 20 yaşında, güzeller güzeli, başarılı, çok güzel hayalleri olan pırıl pırıl bir üniversite öğrencisi. Geleceğin başarılı sanatçı adayı. 3 Aralık günü Ordu'da evinin kapısında vahşi bir katil tarafından yaşam hakkı elinden alınan Ceren eğer öldürülmeseydi bugün 21 yaşına girecekti. Ceren, arkadaşlarına 'Doğum günümde beni unutmayın, hediye almayın, kutlayın yeter’ demişti.

Baba Yılmaz Özdemir: 'Param olunca o kazakların çeşitlerini alacağım' diyordu

Acılı baba Yılmaz Özdemir, 21 yaşına girmeye hazırlanan kızı Ceren Özdemir için konuştu:

Arkadaşlarının bir hazırlığı vardı, okuldan bildiğim kadarıyla. Çünkü her yıl kutluyorlardı. Biz de eve gelince annesi hediyeler alırdı, ufak pasta yapardı. Bu sene de bir yerden kazak takımı beğenmiş, annesine anlatmış. Annesiyle konuşurken, 'param olunca o kazakların çeşitlerini alacağım' diyordu.

Annesi de 'yatağının üzerine sereceğim o eve gelmeden' dedi, 'görsün mutlu olsun' diyordu.

#olayıngeçmişi

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3. Sınıf öğrencisi Ceren Özdemir (20), 3 Aralık 2019 Salı günü akşam saatlerinde antrenmandan evine dönerken evinin girişinde, Özgür Arduç tarafından kalbinden bıçaklandı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ceren, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Özdemir'in katili Özgür Arduç yakalandı ve suçunu itiraf etti. Katil ifadesinde "Yaptıklarımdan pişman değilim” dedi. Ceren Özdemir'e ilk müdahaleyi hemşire olan annesi Gülfer Özdemir'in yaptığı ortaya çıktı. Katil Arduç tutuklanarak cezaeevine gönderildi.

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