Takvim gazetesinden Ufuk Özcan'ın yazısından ilgili bölüm şöyle:

"Evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaştığı iddia edilen, ancak her seferinde bunu yalanlayan Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne ayrı ülkelerde girmişlerdi. Hafta sonunu Bulgaristan'da çalışarak geçiren Ortaç'ın aksine İrlandalı eşi İrlandalı model, kuzeninin düğünü nedeniyle memleketine gitmişti.

Fakat Sevgililer Günü'nde Serdar Ortaç'ın yanında olmayan Chloe, eşinin doğum gününde de ünlü şarkıcıyı yalnız bıraktı. Chloe Loughnan, 16 Şubat'ta 49 yaşına basan Serdar Ortaç'ın doğum gününü sade bir mesaj ile kutlamış."