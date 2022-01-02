Türkiye Doğum gününde kalp krizi geçirmişti... Polis memuru hayatını kaybetti

Doğum gününde kalp krizi geçirmişti... Polis memuru hayatını kaybetti

Türkiye

Doğum gününde kalp krizi geçirmişti... Polis memuru hayatını kaybetti

Bolu’da, doğum gününde kalp krizi geçiren ve hastanede hayatını kaybeden 46 yaşındaki polis memuru Süleyman Ersin Aktolga, törenle son yolculuğuna uğurlandı.

02 Ocak 2022, Pazar 12:26 Son Güncelleme:
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Bolu'da görev yapan polis memuru Süleyman Ersin Aktolga, dün akşam saatlerinde evinde olduğu sırada rahatsızlandı. Eşinin ihbarı üzerine Aktolga’nın yaşadığı eve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Aktolga, ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 1 çocuk babası Süleyman Ersin Aktolga hayatını kaybetti.



Polis memuru Aktolga için sabah saatlerinde hayatını kaybettiği hastanede tören düzenlendi. Bolu Valisi Ahmet Ümit, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Albay Haluk Saygılı, Aktolga’nın mesai arkadaşları ve ailesi katıldı.

Törende Süleyman Ersin Aktolga için dua edildikten sonra törene katılanlardan helallik alındı. Törenin ardından Aktolga’nın cenazesi Adapazarı Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası defnedilmek üzere memleketi Sakarya’ya gönderildi.


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