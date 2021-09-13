Doğum haritalarında 29 derecenin gezegenler üzerine etkisi

Astroloji genelde burçlar ve evler bazında değerlendiriliyor olsa da, aslında derecelerin önemi büyüktür. Örneğin bir burcun ilk günlerinde doğmuş kişilerle, ortasında veya sonunda doğmuş olan kişiler arasında fark vardır, aynı burcun farklı özelliklerini taşırlar. Bu anlamda güçlü derecelerden biri de 29 derecedir. Anaretik derece olarak da adlandırılan bu dereceye giriş yaptığım bir önceki yazımı okumak için buraya tıklayabilirsiniz.

Güneş 29 derece: Kişinin kendi benliği, ben-biz dengesi, liderliği, kendini daha iddialı bir şekilde ifadesi, babası ile ilgili konular, otorite figürleri ile ilgili konular, pasif-agresiflik, hayır diyememek, kendini ortaya koyma çabası, bireyselliğini ifade etme ile ilgili konular hayatında önemli yer alabilir. Burada Güneş’in bulunduğu burç önemlidir. 29° Terazi daha pasif-agresif ya da her şeye fazla uyum gösterme çabasında olmayı veya sanat ve güzellik konusunda kayda değer başarılar elde etmeyi gösterirken, Koç’ta öfkesini dizginleyememek ya da düşüncesizce davranmak veya spor ve liderlik konularında üstün yetenek verebilir.

Ay 29 derece: Anne, anne rolü, şefkat, kadınlar, dişil yönler, duygular, içgüdüsel tepkiler, aileden ya da köklerden gelen öğrenilmiş davranışlar, ailedeki kadınlar, kalıtımsal özellikler, emlak, ev, yuva, vatan, kökler, halklara ait konular kişinin gündeminde yer alabilir. Krizin ya da üstün yeteneğin görülebileceği konuyu bulunduğu burç ve evlere göre saptayabiliriz. Örneğin Yengeç burcunda Ay daha sanatsal konular, Oğlak burcunda ise daha parasal konuları ifade eder.

Merkür 29 derece: Konuşma, konuşma problemleri, oyunculuk, ticaret, alım-satım, eğitim, yakın akrabalar, komşular, yaşıtlar, kardeşler, iletişim, iletişim sorunları, yazı yazma, yayıncılık, üstün zekâ, dolandırıcılık, sahtekârlık, çoklu kişilik bozukluğu ile ilgili deneyimler. Örneğin Rahibe Teresa’nın Merkür’ü 29° Başak’tadır, insana hizmet konusunda üstün bir başarı göstermiştir fakat savaş suçları nedeniyle yargılanırken hapishanede ölen Slobodan Milosevic’in de Merkür’ü 29° Aslan’dır.

Venüs 29 derece: Aşk, para, evlilik, sanat, iş ortaklıkları, romantik ilişkiler, diplomasi, diplomatik iletişim, arabuluculuk konularında kriz ya da başarıyı ifade eden bir derecedir. Bulunduğu ev, burç ve aldığı açılar 29°’nin skandala, krize ya da üstün bir yeteneğe dönüşmesinde gösterge olabilir. Monica Lewinsky’nin Venüs’ü 29° Aslan’da yer almaktadır. Çernobil felaketi olduğunda Venüs 29° Boğa burcunda, telefon bulunduğunda ise Venüs 29° Koç burcunda bulunmaktaydı. Joe Biden’ın da Venüs’ü 29° Akrep burcunda yer almaktadır. Sezen Aksu’nun Venüs’ü 29° derece Aslan’da Regulus yıldızı ile kavuşumdadır.

Mars 29 derece: Arzular, tutkular, sportif konular, öfke, savaş, kavga, erkekler, acil müdahale edilmesi gereken durumlar, ya hep ya hiç tavrı, sabırsızlık, ani hareketler, ani kararlar, aşırı uç yaklaşımlar, iddiacılık, kazanma hırsı, rekabetçilik. Burada bahsedilen konuların dengeli hale gelmesi gereklidir, yoksa kişi bu konularla ilgili kriz yaşar. Apple’ın kurucusu olan Steve Jobs’un Mars’ı 29° Koç’ta bulunmaktadır, Kore lideri Kim Yong’un 29°’de yer alan Mars’ı ise kendisine yetenekten ziyade savaş çıkarmaya meyilli bir yapı vermiştir.

Jüpiter 29 derece: Din, ahlak ve bu konularda ikilemler öne çıkar. Kültürel farkındalık, dar görüşlü olma, fazla geniş düşünme, yüksek eğitim, felsefe, yasal problemler, gurular, genişlemeye ve büyümeye dair konular, ruhsal büyüme, olması gerekenden fazla iyimser olma, fazla iyimser olmaktan kaynaklanan sorumsuzluk, uzun yolculuklar, yabancı ülkeler, vaizler, mahkemeler, tarikatlar, kumarbazlar buradaki genel temalardır.

Satürn 29 derece: Düzen, organizasyon, inşa etmek, organize etmek, hedefe kitlenmek, toplumsal itibar, para, güç, sağlamlık, dayanıklılık, sabır, yaşlılar, otoriteler, sebat, adım adım ilerlemek, kariyer, iş, disiplin, hükümetler, mimarlık, arkeoloji, inşaat, yapılandırma. George Clooney, Eddie Murphy’nin Satürn’ü 29° Oğlaktadır. Satürn’ü 29° Akrep’te bulunan Hint dini lideri Sai Baba, bir dönem cinsel istismar nedeniyle de suçlanmıştır.

Uranüs 29 derece: Ani, beklenmedik olay ve değişimleri getirir. İcatlar, özgürlük, özgünlük, isyankârlık, bireysellik, objektiflik, aydınlanma, şoklar, sürprizler, ani aydınlanmalar, ani buluşlar, bilim, ilim, okült, ortak ideali olan grup ve cemiyetler, önemli kişilerin ani vefatı, arkadaş grupları, kendini farklı olmaktan dolayı yalnızlaştırma, topluma uyumsuzluk, sabit düzenin bozulması, yeni düzen kurulması genel temalardır. Marilyn Monroe, Fidel Castro, Miles Davis, Gabriel Garcia Marquez in Ay’ı 29° Balık’tır. Salvador Dali’nin Uranüs’ü 29° Yay’dır. Suç tarihinin en bilinen isimlerinden katil Charles Manson’ın Uranüs’ü Koçta ve 29°dedir. Uluslararası finansın kurucu babası sayılan ve “Tüm Zamanların 20 En Etkili İş Adamı” listesinde 5. sırada yer alan Mayer Amschel Rothschild’ın Uranüs’ü 29° Oğlak’tır.

Neptün 29 derece: Yaratıcılık, idealizm, ilham yoluyla icatlar akla gelir. Hapishane, akıl hastaneleri, yanılgılar, hayaller ve kuruntular, ruhsallık, ruhanilik, medyumluk, alkol ve benzeri madde bağımlılıkları, rüyalar, uyuşturucu, mistisizm, zehirlenme, müzik, sinema, geçmişten gelen bazı psikolojik etkiler, psikolojik veya psikiyatrik sıkıntılar, gizli olan şeyler veya gizli şeylerin açığa çıkması, ruhsal farkındalık, ruhsal bozukluklar, birlik bilinci gibi temalar ön planda olabilir. Steve Jobs ve Bill Gates in Neptün’leri 29° Terazi burcunda yer almaktadır. Muhammed Ali ve Stephan Hawking’in 29° Başak burcundadır. David Rockefeller ve Feruccio Lamborghini’nin ise “Milyoner Derecesi” olan 29° Yengeç’te yer alır.

Plüton 29 derece: Ölüm, küllerinden doğmak, rejenerasyon, kriz, lider veya otorite konumu, başlangıç ve bitişler, ruhsal doğum ve ölüm, güç ve kontrol konusunda obsesyon, takıntılar, aşırı veya zorla güç kullanımı, dönüşümler, bir gerçeği öğrenmek için sonuna kadar araştırmak, cinsellik, kriz durumları, ezoterizm konuları kişinin hayatında önemli rol oynayabilir. Charles Pasteur ve Florence Nightingale’in Plüton’u 29° Balık’tır. Bill Gates, Usama bin Ladin ve David Copperfield’in Plüton’u ise 29° Aslan’dır.