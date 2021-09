Doğum haritası analizi nedir?

Sevgili Posta okuyucuları hepinize mutlu Pazar’lar ve güzel bir hafta diliyorum.

Peki, çokça bahsettiğimiz ve özellikle vurguladığımız kişiye özel doğum haritası aslında nedir?

Belli bir plan ve senkronizasyon halinde evrende var oluyoruz. Adeta nakış gibi kusursuz işleyen bir sistemin içerisinde yaşarken, kadersel planda aslında tesadüflere pek yer yok. Hal böyle olunca anne rahmine düştüğümüz an, doğduğumuz an planın ve sistemin bir parçası oluyor. Bu kısımdan bahsedince akıllarda hemen yeni bir soru oluşuyor.

Evet, çokça sorulan sezaryen doğumlar için de bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Bizler doğum anını, saatini aslında pek yönetemiyoruz. Sistem içerisinde sadece yönettiğimizi sanıyoruz. Hayatımızda ki diğer pek çok şey gibi

Doğum anımızı, anne karnından çıktığımız anda, kordon bağının kesildiği ilk an olarak alırız. Dünya’da ki ilk nefes anımızdır bu an. Güneş-Ay ve diğer 8 gezegenin dağılımı ve kombinasyonlarıyla oluşan bu anın, matematiksel hesaplamalarla ve birbirleriyle yaptıkları açılarla oluşturduğu şekle doğum haritası diyoruz. Teknik adı ile ‘’Natal harita’’.

Basit bir anlatım şekli ile doğduğumuz anda ki gökyüzünün fotoğrafıdır diyebiliriz.

Doğum haritası için doğduğumuz gün-ay-yıl dışında, doğum yeri (şehir) ve saati en önemli detaylardır. Sadece bize ait bilgilerden oluşan bu göksel anın fotoğrafı, parmak izimiz gibi evrende sadece bize ait bir hikâyeyi anlatır. O yüzden doğum haritamız sadece bize özeldir. Dakikalarla ve saniyelerle değişen detaylar bulunduğundan doğum saati çok kritiktir. Doğum anımızdaki aynı gökyüzü kombinasyonu yaklaşık 26.000 yılda bir tekrarlıyor. Orda da biz aynı biz olmuyoruz. Kaptan aynı kaptan değil yani…

Geçmiş soy ve ata karmalarımız, hayatımızda sürekli tekrarlayan döngüler, kişiliğimiz, yeteneklerimiz, ilişkilerimiz hakkında detaylı referans veren doğum haritalarımız, kendi benliğimizle tanışmamızda en önemli araç aslında.

Doğum haritaları ne zaman analiz edilmeli ve yorumlanmalı?

Aslında bu sorunun net bir cevabı yoktur. Kişiye ve koşullara göre değişebilen cevapları vardır.

‘’Ancak hayatınızda doğum haritanızı hiç analiz ettirmemiş, sizi hiç tanımayan birinin size sizi anlatmasının keyfine henüz varmamışsanız, hemen şimdi baktırmalısınız diyebilirim! J’’

Hayatımızda oluşan belirsiz koşullar, yönümüzü kaybetmiş hissi, bazen bir anlam arayışı, bazense kendimizi daha iyi tanımak için doğum haritalarımızı analiz ettirmek isteyebiliriz.

HER DOĞUMGÜNÜNÜZ KADERİNİZDE SİZİ YENİ BİR YOLCULUĞA ÇIKARIR.

Doğum haritasına özel öngörü ve gelecek tahmini ne sıklıkla ve zamanda yapılmalı?

Doğum haritalarımıza hayatımızın kullanma kılavuzudur derim hep.

Bu kılavuza sahipken gelecek dönemlerde de bizleri neler bekliyor konusu, astrolojinin en merak edilen kısımlarındandır.

Bir sürü olasılık ihtimalini bireysel doğum haritasına göre analiz ettikten sonra, matematiksel hesaplamalar sonucu, öngörü ve olasılık tahmini yapıyoruz. Ön görü yapmak için yaklaşık 7-8 farklı model kullanıyor ve hepsinin ortalamasını alıyoruz.

Öngörü modellerinden biri de doğum gününden doğum gününe oluşan “Güneş Dönüşü” dediğimiz (Solar Return) haritalardır. Doğum gününüzden sonraki 1 yıl içerisinde yaşayacağınız potansiyeller ve ihtimaller hakkında fazlasıyla bilgi verir.

Diğer tercih edilen dönemlerden biri de yeni yıl yaklaşırken bir sonra ki yılın heyecanı ve merakı içerisinde, gelecek yıla dair neler olacağının 1 yıllık öngörüsü yapılır. Her yeni yıl yeni bir başlangıçtır. Yeni yıla bilinçli ve tedbirli başlamak için yeni yıl öncesi ideal zamanlardır.

Ve tabii ki hayatınızda ihtiyaç hissettiğiniz her an ve her zaman öngörü yapılabilir.

Hayatınızda en az bir kere de olsa bireysel doğum haritanızı yorumlatmanız ve ortalama senede bir kez öngörü analizi yaptırmanız, hayatınızı kolaylaştıracak bir bilinç, koşullarınızı ve bakış açınızı hafifletecek bir farkındalık ve potansiyellerinizi en iyi ve en verimli şekilde kullanmanız açısından destekleyici olacaktır.

Doğru zamanda, doğru yerde olmak ve zamanın gücünü kullanmak için astroloji her daim sizlerle.