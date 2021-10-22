Doğum izni kadın çalışanın doğumdan önceki ve sonraki dönemlerinde kullanılır. Ancak anne adayı çalışanın erken doğum yapması veya doğumdan sonra iznin uzatılmak istemesi durumda farklı prosedürler uygulanmaktadır. Peki, doğum izni kaç gündür ve ne zaman başlar? Erkeklere doğum/babalık izni kaç gündür? İşte doğum iznine yönelik en güncel bilgiler…

DOĞUM İZNİ KAÇ GÜNDÜR VE NE ZAMAN BAŞLAR?

Kadın çalışanların doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 haftalık doğum izni bulunmaktadır.

Çoğul gebelik olması durumunda bu süreler doğumdan önce 10, doğumdan sonra 8 hafta olarak belirlenmiştir.

DOĞUM İZNİ UZATILABİLİR Mİ?

Doğum öncesi ve sonrası öngörülen süreler kadın çalışanın sağlık durumu ve çalıştığı işin özelliği göz önünde bulundurularak hekim raporu ile uzatılabilir.

Kadın işçilerin 4857 sayılı İş Kanunu'nun 74’üncü maddesi hükümleri uyarınca doğumdan önce ve sonra çalışmalarının yasak olduğu sekizer haftalık (çoğul gebeliklerde doğumdan önce on, doğumdan sonra sekiz haftalık) süreler, yıllık izin haklarının hesabında çalışılmış gibi sayılır.

DOĞUMDAN SONRA ANNELER ÇOCUĞUN BAKIMI İÇİN ÜCRETSİZ İZİN ALABİLİR Mİ?

Doğum öncesi ve sonrası toplamda 16 haftalık (çoğul gebeliklerde 18 haftalık) izin süresi sona erdikten sonra, annenin istemedi halinde 6 aya kadar ücretsiz izin kullanılabilir.

KADIN ÇALIŞANIN SÜT İZNİ NE KADARDIR?

Kadın çalışanın çocuğu bir yaşına gelene çocuğunu emzirmesi için günde toplam bir buçuk saatlik süt izni hakkı bulunmaktadır.

Kadın çalışan günde toplam bir buçuk saatlik süt iznini hangi saatler arasında ve kaça bölerek kullanacağını kendisi belirler.

SÜT İZNİ KULLANILMASI NEDENİYLE ÜCRETTE KESİNTİ OLUR MU?

Kadın çalışanlara bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için verilmesi zorunlu olan günde toplam bir buçuk saatlik süt izinleri günlük çalışma süresinden sayılır. Haliyle süt izni kullanan kadın çalışanın ücretinden herhangi bir kesinti yapılmaz.

EMZİREN KADIN ÇALIŞANIN GÜNLÜK ÇALIŞMA SÜRESİ NE KADARDIR?

Emziren kadın çalışanlar günde yedi buçuk saatten fazla çalıştırılamaz.

ERKEKLERE DOĞUM/BABALIK İZNİ KAÇ GÜNDÜR?

Eşi doğum yapan erkekler de yasal olarak doğum/babalık izni hakkında sahiptir ve 657 sayılı kanuna tabi olan memur eşlerin hepsinin doğum izni/babalık izni süreleri aynıdır. Yani kamuda çalışan bir öğretmen ile yine kamuda herhangi bir kurumda çalışan memurun doğum/babalık izni süresi aynıdır.

Kamuda çalışan erkeklerin doğum/babalık izni süresi kanunla 10 gün olarak belirlenmiştir.

Ancak eşi doğum yapan ve İşçi Kanunu’na tabii olan bir işçinin babalık izni hakkı ise 5 gündür. Bu 5 gün ücretli izin olarak sayılır ve yeni baba olmuş çalışanların maaşından düşülmez.

Sözleşmeli Personel Çalıştırma Esasları’na göre eşi doğum yapan sözleşmeli erkek çalışan, 4B’li personel eşinin doğum yapması durumunda 2 gün babalık izni hakkına tabi tutulmaktadır.