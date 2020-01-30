Hamilelik dönemi de fazla kilo almış anneler doğumdan hemen sonra kilolarını dert edip şok diyetler uygulamaya çalışıyor. Bu diyetler doktor kontrolünde olmadığı sürece hem sağlıksız hem de annenin sütüne zarar verebiliyor. Doğum kilolarından sağlıklı bir şekilde kurtulmanızı sağlayacak yemek listesi için haberimize göz atın.

Doğum kilolarından sağlıklı bir şekilde kurtulmanızı sağlayacak yemek listesi

Sabah uyanır uyanmaz 1 bardak dolu su için. Günde en az 2 litre su tüketmeyi unutmayın ve her yemekten önce 1 bardak su içmeye özen gösterin.

Kahvaltı (08:30 - 09:30)

- 2 ince dilim tam buğday ekmeği

- 2 yemek kaşığı lor peyniri veya yarım yağlı süzme peynir

- 1 adet haşlanmış yumurta (çok az tuz, bol pul biberli)

- Bol yeşil biber

- Bol domates

- Bol salatalık

- Bol maydanoz

- 1/8 avokado (isteğe bağlı tüketilebilir)

- 1 fincan beyaz çay yada yeşil çay

Kahvaltıyı ister sandviç olarak tüketebilir isterseniz de kahvaltı tabağı olarak hazırlayabilirsiniz.

Sabah kahvaltına alternatif olarak haftada 3 gün uygulayabileceğiniz kahvaltı önerisi:

- 4 yemek kaşığı yulaf ezmesi

- 1 kase süt veya süzme yoğurt

- 1 ince dilim ananas veya 1 orta boy muz

- Tarçın

Kahvaltıdan 1 - 2 saat sonra ara öğün

- 1 fincan şekersiz türk kahvesi

- 2 adet ceviz

Öğle yemeği ( 12:30 - 13:30)

Yemeğe başlamadan önce 1 büyük su bardağı su

- 100 gram et/ tavuk/ balık içeren fırında yada ızgarada pişmiş yemek (100 gram = yaklaşık 3 avuç içi köfte)

- Bol salata (1 tatlı kaşığı yağ ve çok az tuz) bol limonlu

- 1 ince dilim tam buğday ekmeği

Öğle yemeğinden 2 - 3 saat sonra ara öğün

- 1 fincan beyaz çay veya yeşil çay

Akşam yemeği (18:30 - 19:30)

Yemeğe başlamadan önce 1 büyük su bardağı su

- 1/2 kase çorba (kremasız)

- 60 gram et/ tavuk/ balık içeren sebze yemeği (suyu süzülerek)

- 1 kase yarım yağlı yoğurt

Ara öğün (21:00)

- 1 bardak yeşil çay veya beyaz çay

- Açlık hissedilirse 1/2 çay bardağı leblebi (açlık hissedilmez ise tüketmeyin)

Öğle yemeği ile akşam yemeği uygunluğa göre yer değiştirebilir.