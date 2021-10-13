Doğum kilosu düşükse gelişme geriliği riski daha yüksek
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah Bereket anlatıyor. Hazırlayan: Özgür Gökmen Çelenk
13 Ekim 2021, Çarşamba 12:52 Son Güncelleme:
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DÜŞÜK KİLOYLA DOĞAN ÇOCUKLARDA BOY KISALIĞI SORUNU DAHA MI SIK?
Evet, daha sık... Özellikle 2500 gramın altında doğan bebeklerin yüzde 15-20’si normal boy grafiğinin bile altında kalırlar. Anne karnında iyi gelişemeyen çocuk, doğumdan sonra da gelişme geriliği riski taşır.
DOĞUM AĞIRLIĞININ NE KADAR OLMASI GEREKİYOR?
Doğum ağırlığı zamanında doğmuş bir yenidoğanda ortalama 3200 gramdır. Bu rakam 2500-4000 gram arasında değişir. 2500 gramın altında doğan bebekler anne karnında iyi beslenememiş bebeklerdir. Erken doğan prematüre bebeklerde ise çocuğun kilosu doğum haftasına göre değişir.
AİLELERE UYARILAR
- İdeal bir takip için en az iki ölçüm yapıp bir yıllık büyüme hızına bakın.
- Yaşıtlarına göre karşılaştırma yapın.
- Kıyafetlerinin ve ayakkabılarının küçülüp küçülmediğini izleyin.
- Evde, duvarda oluşturulan basit bir boy çizelgesi ile büyümeyi takip edin.
- Büyümeyle ilgili herhangi bir şüphe oluşması halinde mutlaka doktora başvurun.
- Doktorun önerdiği tedaviden korkmayın.
BOYUN NE KADAR UZAYACAĞI ÖNCEDEN TAHMİN EDİLEBİLİR
6 yaşından itibaren çocukların erişkin boylarının ne kadar olabileceğini tahmin edebiliyoruz. Bunun için el bilek grafisi çekilerek çocuğun kemik yaşının saptanması ve bunun üzerinde bir çocuk endokrinoloji uzmanı tarafından bazı hesaplamalar yapılması gerekiyor. Bu değerlendirmelerin uzman olmayan kişilerce yapılması yanıltıcı olabilir.