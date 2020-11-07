Doğum kontrol hapını bıraktığınızda ne olur?

Kadınların birçoğu PSM rahatsızlığından kaçmak için doğum kontrol haplarını kullanmayı tercih ediyor. Ancak bu ilaçları bıraktıktan sonra çeşitli sorunlar yaşanıyor. İlaç kullanmaya başlamadan önce ciddi derecede ağrı ve kramp yaşıyorsanız, muhtemelen ilaçları bıraktıktan sonra da aynı döngüye gireceksiniz.

Kilo kaybı

Bilimsel çalışmalar, doğum kontrol hapını bırakan kadınların 3'te 1'inin kilo verdiğini, 3'te 1'inin kilo aldığını ve de 3'te 1'inin de aynı kiloda kaldığını gösteriyor. Bu kilo sorunları; hormonlar, beslenme, su tutma kapasitesi gibi durumlardan kaynaklanabilir. Doğum kontrol hapı bırakıldığında kaybedilen kilo büyük oranda sudan olacaktır.

Göğüslerde değişiklik

Doğum kontrol hapları progesteron ve estrojen hormonlarını tetikleyebiliyor. Bu tetiklemeyle de göğüslerinizde büyüme hissedebilirsiniz. İlaç bırakıldığı zaman da tam tersi bir etki yaratır; yani göğüslerinizde küçülme hissedebilişiniz.

Vajinal salgılarda artış

Doğum kontrol hapları, bedenin yumurta üremini bastırıyor. Bu da vajinal salgının üremesini engelliyor. İlaçları kullanmayı bıraktıktan sonra yumurta üretimi konusunda işler normale dönecek ve vajinal salgılar da daha fazla salgılanacaktır.

Libido düşüşü

Doğum kontrol ilaçlarını kullananlar arasında en yaygın görülen şikâyet libidoda yaşanan düşüştür. Her kadında aynı sorun yaşandığı söylenemez, hatta bazı kadınlarda tam tersi etki yaratıp, cinsel isteği de artırabilir.

Doğum kontrol haplarının neden olduğu testosteron seviyesindeki düşüş, seks hayatını olumsuz şekilde etkileyebiliyor. Dahası, ilaç kullanımı sırasında vajinada kuruluk da oluşabiliyor. İlaç bırakıldığı zaman ise bu sorunlar ortadan kalkıyor ve libidoda yükselme oluşuyor.

Hamile kalma

İlacı bıraktıktan sonra herhangi bir doğum kontrol yöntemine yönelmediyseniz, hamile kalma olasılığınız artacaktır. Ancak bu durum, kullanılan ilaca göre değişiklik gösterebiliyor. Bazı doğum kontrol ilaçlarının kullanımının ardından sisteminizin kendisini eski düzene döndürebilmesi birkaç ayı bulabiliyor.

Sivilce oluşumu

Sivilce oluşumunu engellemek için, bazı kadınlar doğum kontrol ilacı kullanıyor. Ancak, ilaç bırakıldıktan sonra sivilceler ile ilgili sorunlar tekrar ortaya çıkabilir. İlaç kullanımı sırasında testosteron seviyesinde görülen azalma sivilce oluşumunu engellerken, ilacın bırakılmasıyla birlikte hormon seviyelerindeki değişiklikler sivilce oluşumunu tekrar başlatabilir.







