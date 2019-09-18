Doğum kontrol haplarındaki tehlike

Avrupa Diyabet Araştırmaları Derneği’nin İspanya Barcelona’da yapılan yıllık toplantısında Fransız Avicenne Hastanesi’nin yaptığı araştırma açıklandı. Araştırma için 83 bin 799 kadın 22 yıl takip edildi. Araştırmaya göre; doğum kontrol hapı kullanan kadınlarda tip 2 diyabet görülme riski daha fazla. Araştırma sürecinde kadınların yaş, kilo, sigara alışkanlığı, fiziksel aktivite ve eğitim düzeyi gibi unsurlarının da değerlendirildiği belirtildi.

ERGENLİK VE MENOPOZ

Aynı araştırma, ergenliğe 14 yaşından sonra girenler ile menopoza 52 yaşından sonra girenlerde de diyabet riskinin azaldığını kanıtladı.