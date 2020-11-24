Doğum sonrası bedene anne makyajı

Hamilelik ve doğum, bir kadının vücudu üzerinde büyük ve bazen kalıcı değişimlere neden olabiliyor. Çatlaklar, gevşek cilt, kilo alımı, sarkmış karın gibi bedensel değişimler yaşayan annelerin hamilelik öncesi vücutlarına geri dönmeleri kolay değil.. Op. Dr. Cengizhan Ekizceli, bundan dolayı "anne makyajı"nın bir çok kadının dikkatini çektiğini söylüyor. Ekizceli, annelik makyajının, bir kadının hamilelik ve doğum sonrası eski beden şeklini geri kazanması için yapılan birden fazla estetik müdahale olduğunu anlatıyor. Ancak hamilelik öncesi vücut figürünü geri kazanmak isteyen annelere doğumdan sonra plastik cerrahi yaptırmadan önce en az 6 ay beklemelerini tavsiye ediyor.

Anneliğe çalkantılı geçiş

Halk arasında “anne makyajı” (mommy makeover) olarak adlandırılan, doğumdan sonra ortaya çıkan gevşek cildi, fazla yağı ve farklı deformasyonları ortadan kaldırmak için tasarlanmış olan bu cerrahi prosedür, her yaşta annenin ilgisini çekiyor. Anneliğe çalkantılı geçişte kaybedilmiş formu geri alma şansı olan bu estetik Y kuşağı yeni anneleri de cezbediyor. Bütün dünyada bu estetiğe eğilim var.. Örneğin Amerikan Estetik Plastik Cerrahi Derneği'ne göre, meme büyütme işlemlerinin yaklaşık yüzde 47'sini, karın germe ameliyatlarının yüzde 20'sini 25-34 yaş arası anneler yaptırıyor.

İşe daha erken dönmek

Op. Dr. Cengizhan Ekizceli, "Annelik, doğanın kadınlara sunduğu eşsiz tecrübelerden birisi. Ancak bu eşsiz süreç kadının hem ruhsal hem de bedensel olarak da en çok değiştiği zaman dilimi. Kilo değişikliği, çatlak görünüm, sıkılığını kaybetmiş karın çevresi ve emzirme sonrası formunu kaybeden memeler bu bedensel değişikliklerden bazıları. Annelik yaşının yükselmesi, artık kadınların iş hayatında daha çok yer almaları, işe daha erken dönemde dönmek istemeleri nedeniyle bu değişimler kadınların ruhsal durumunu çok etkilemekte. Bu nedenle hayatın daha çok içinde olmak isteyen anne kadınlar çözüm arayışı içinde" diyor.

Doğumdan sonra 6 ay geçmeli

Dr. Ekizceli'ye göre, "Annelik Estetiği" ile yaşanan bütün bu problemleri çözmek ve eski vücut yapısına kavuşmak mümkün. Son dönemde çok revaçta olan ve tecrübeli ellerde istenen bedene kavuşturabilen bir yöntem olduğuna işaret ederek, doğum sonrası anne vücudunda oluşabilecek tüm deformasyonların tek bir operasyon seansında düzeltilebildiğini belirtiyor ve ekliyor:

Bu estetik operasyon karın germe, liposuction ve şekli bozulan memelerin yeniden bir forma kavuşturulmasını içermekte. Ancak operasyon her hasta için ihtiyaçlarına ve beklentilerine yönelik olarak planlanır. Annelik estetiği operasyonu için en uygun adaylar, doğumundan en az 6 ay süre geçen ve bebeğini emzirme dönemini tamamlamış kişilerdir. Değişen anne bedenine en az 6 ay süreyle iyileşmesi, toparlanması için zaman tanınması gerekmekte. Ek olarak meme dokusuna müdahale isteyen kadınların ise emzirme süresinin bitmesini beklemeleri çok önemli.





Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı Op. Dr. Cengizhan Ekizceli, "Annelik Estetiği"nin bu eşsiz süreci daha pozitif duygularla ve dış görünüşünden daha mutlu olarak geçirmeyi hedeflediğine, kişinin benlik saygısını olumlu yönde etkileyerek daha mutlu bir anne ve daha mutlu bir bebek ortamına katkı sağladığına dikkat çekiyor. Annelik makyajında yer alan meme büyütme, göğüs dikleştirme, Liposuction ve karın germe gibi operasyonlarına ilişkin şu bilgileri veriyor;

Doğum kiloları için Liposuction (Yağ Aldırma operasyonu)

Gebelik süresince kilo alımı ve emzirme dönemindeki diyet değişiklikleri anne bedeninde yağlanmanın artışına neden olmaktadır. Bu durumda liposuction uygulamasının yüz güldürücü sonuçları mevcuttur.Liposuction deri altı yağ dokusunun ameliyat ile alınması işlemidir. Bu işlem ile belli bölgelerimizde normalden fazla olan yağlar alınır. Bölgesel yağlanma durumlarında tercih edilmelidir.. İşlem sırasında yağ dokusunun fazla olduğu hedef bölgeye yakın 3mm uzunluğunda deri kesisi yapılır ve kanül ismi verilen ince metal borular yardımı ile içerdeki istenmeyen tüm yağ dokusu alınır. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte vaser ve lazer cihazları gelişti ve bu cihazlar biz cerrahların rutin uygulamalarında yerini aldı. Bu sebepten ötürü hasta konforu ve ameliyatın başarısı günümüzde çok daha yüz güldürücüdür.

Sarkan karına germe operasyonu

Abdominoplasti ya da karın germe ameliyatı, orta ve alt karın bölgesinde bulunan yağ fazlalığının ve sarkık haldeki derinin alındığı ve karın duvarındaki gevşemiş kasların gerilerek sağlamlaştırıldığı bir cerrahi girişimdir. Bu ameliyatla karnın gevşek, yağ dokusu artmış ve şiş görünümü giderilmekte, yeniden düz ve ince görünümünü kazanması sağlanmakta ve ayrıca bel inceltilmektedir. Karın germe ameliyatı için plastik cerrahlar tarafından kullanılan pek çok teknik vardır ve bu ameliyat diğer vücut hatlarına yönelik düzeltme ameliyatları ile birlikte yapılabilir.

Emzirme sonrası meme dikleştirme

Meme dikleştirme, zaman içerisinde yaşlanma, gebelik, emzirme, yer çekimi ve kilo değişiklikleri nedeniyle sarkan göğüslere yapılan bir cerrahi işlemdir Meme dokusunun şekillendirilmesi işlemleri annelik estetiğinde çok önemli unsurlardır Çünkü emzirme döneminde süt salgısını oluşturmak ve depolamak için büyüyen ve şişkin olan memeler emzirme sonrası küçülmeye ve sarkmaya meyildirler. Meme dikleştirme ameliyatları meme büyütme veya meme küçültme operasyonlarıyla birlikte de gerçekleştirilebilir.

Vücut ölçülerine göre küçülen memeyi büyütme

Meme büyütme operasyonu, meme boyutlarının hastanın vücut ölçülerine göre küçük olduğu durumlarda, memenin ideal boyuta, şekle ve pozisyona ulaştırılma veya "asimetriyi giderme" işlemidir. Ameliyat öncesi ayakta veya oturur pozisyondayken ölçme ve çizim işlemleri yapılır ve memeye silikon protez yerleştirilir.

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