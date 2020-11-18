Doğum sonrası depresyonu bebeğiyle yoga yaparak atlattı

Carlee Benear da ilk doğumu sonrası “doğum sonrası depresyona”a giren kadınlardan biri. Bu zorlu dönemi ise yoga yaparak atlatan Benear, şimdi 3 çocuk sahibi…

29 yaşındaki Carlee Benear’da, ilk doğumu sonrası “doğum sonrası depresyon” belirtileri görülmeye başlıyor. Sonraları bu durumu sorunsuz bir şekilde geçirebilmek için yoga yapmaya karar veriyor.

6 yaşında, 4 yaşında ve 18 aylık olmak üzere 3 çocuğu olan Carlee, şu anda o kadar esnek ki yoga yaparken 3 çocuğunu aynı anda taşıyabiliyor ve küçük bebeğini emzirebiliyor. Birçok zor ve ileri seviyede olan yoga pozisyonunun altından başarıyla kalkan Carlee yaptığı yoga hareketlerini açtığı Instagram sayfasından da sayısı 68 bini geçen takipçi kitlesiyle düzenli olarak paylaşıyor.

Carlee'nin bu davranışı kimileri tarafından cesur bir davranış olarak görülüyor, kimileri tarafından ise yoğun bir şekilde eleştiriliyor.





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