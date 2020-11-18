Doğum Öncesi Doğum sonrası depresyonu bebeğiyle yoga yaparak atlattı

Doğum sonrası depresyonu bebeğiyle yoga yaparak atlattı

Doğum Öncesi

Doğum sonrası depresyonu bebeğiyle yoga yaparak atlattı

Doğum, öncesi ve sonrası olmak üzere hem güzel hem de oldukça zorlu bir süreç. Anne olmak, 9 ay boyunca bir bebeği rahminde hissetmek mucizevi bir duygu olsa da doğum sonrası birçok anne için zorlu geçiyor.

18 Kasım 2020, Çarşamba 14:24 Son Güncelleme:
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Carlee Benear da ilk doğumu sonrası “doğum sonrası depresyona”a giren kadınlardan biri. Bu zorlu dönemi ise yoga yaparak atlatan Benear, şimdi 3 çocuk sahibi…

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29 yaşındaki Carlee Benear’da, ilk doğumu sonrası “doğum sonrası depresyon” belirtileri görülmeye başlıyor. Sonraları bu durumu sorunsuz bir şekilde geçirebilmek için yoga yapmaya karar veriyor.

6 yaşında, 4 yaşında ve 18 aylık olmak üzere 3 çocuğu olan Carlee, şu anda o kadar esnek ki yoga yaparken 3 çocuğunu aynı anda taşıyabiliyor ve küçük bebeğini emzirebiliyor. Birçok zor ve ileri seviyede olan yoga pozisyonunun altından başarıyla kalkan Carlee yaptığı yoga hareketlerini açtığı Instagram sayfasından da sayısı 68 bini geçen takipçi kitlesiyle düzenli olarak paylaşıyor.

Carlee'nin bu davranışı kimileri tarafından cesur bir davranış olarak görülüyor, kimileri tarafından ise yoğun bir şekilde eleştiriliyor.


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