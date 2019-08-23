Doğum sonrası depresyonunun ilacı onaylandı

Anne ölümlerinin birinci sıradaki sorumlusu intihara yol açan doğum sonrası depresyon. Kadınlar en çok doğumdan sonra intihar ediyor! ABD’den bu tabloyu tersine çevirebilecek sevindirici bir haber geldi. Doğum sonrası depresyon tedavisinde kullanılacak ilaç, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından onaylandı.

“Hamilelik sırasında veya doğumdan sonra bir ay içinde başlayan bu rahatsızlık, değersizlik, suçluluk duygusuyla veya intihar düşünceleriyle kendini gösterir ve genellikle görülen “annelik hüznü”nden çok daha şiddetlidir. Bu durum bir annenin ve bebeğin gelişimini etkileyebilir, annenin bebeğine bağlanma becerisinin oluşmasını engelleyebilir.

SIKI GÜVENLİK KOŞULLARINDA UYGULANACAK

Brexanolone adı verilen ve Zulresso adı altında pazarlanacak yeni ilaç, potansiyel olarak hayati tehlike arz eden bu durum için önemli bir yeni tedavi seçeneği.

İlaç 60 saat boyunca sürekli olarak damardan veriliyor. “Aşırı yatıştırma ve ani bilinç kaybına” neden olabileceği endişeleri nedeniyle sıkı güvenlik koşullarında uygulanması gerekiyor. Bu nedenle ilacın kullanımı sadece sağlık görevlilerinin hastayı dikkatle izleyebilecekleri, doktor muayenehaneleri veya klinikler gibi onaylı tesislerdeki sınırlı bir dağıtım programı aracılığıyla mümkün olacaktır.

ETKİSİNİ HEMEN GÖSTERİYOR

Doğum sonrası depresyon tanısı konan kadınlar genelde antidepresanlar ve psikoterapi ile tedavi edilmektedir, ancak ilaçların tam olarak etkili olması veya küçük ila orta şiddette bir etkiye sahip olması 4 ila 8 hafta almaktadır. Buna karşın yapılan klinik çalışmalara göre bu yeni ilaç hızlı bir şekilde etki etmekte ve etkisi en az 30 gün sürmektedir.

ANNE SÜTÜNE GEÇİYOR

Emziren bir düzine kadının ilacı kullanıldığı araştırmalar, emziren annelerde ilacın anne sütüne geçtiğini göstermiştir. Bununla birlikte, bebeğe aktarılan miktar düşüktür ve mevcut veriler “emzirilen bebeklere Zulresso'ya maruz kalmalarından kaynaklanan önemli olumsuz bir reaksiyon riski oluşturmadığını” ortaya koymuştur.”

Bu arada, bir başka ilaç firması ise, doğum sonrası depresyonu ve günde bir kez hapla uygulanacak olan büyük depresif bozukluğu tedavi etmek için başka bir ilaç geliştiriyor. Bu ilaç, yapılan üç klinik çalışmasında iyi sonuçlar gösterdi. Bazı endüstri analistleri bunun daha ucuz olan bu ilaç için ‘onaylanması halinde satış rekorları kırabilir’ diyor.

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi Danışma Komitesi, kasım ayının başlarında ‘brexanolone'un onayını önerdi, ancak temsilci firma, ilacı alırken bilincini kaybeden az sayıda kadının endişelerini değerlendirmek için izni geciktiriyor.