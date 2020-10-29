Doğum sonrası görülen cinsel sorunlar

Doğum sonrası iyileşme süreci biraz vakit alabilir. Bu durumda sabretmeyi bilmelisiniz. Zaman geçtikçe libidonuzun arttığını ve hormonların tekrar düzene girerek cinsel hayatınızın iyileştiğini fark edeceksiniz. Doğum sonrası cinsel hayatın düzelmesi bazı durumlarda 6 ayı bulabilir.

Doğumdan sonra cinsellikle ilgili en yaygın sorunlar şunlardır:

Vajinal kuruluk

İnce vajinal doku

Vajinal dokudaki elastikiyet kaybı

Perinetal yırtık veya epizyotom

Kanama

Ağrı

"Gevşek" kaslar

Yorgunluk

Düşük libido

Hormonlar, doğum sonrası iyileşmede ve normal cinsel aktiviteye dönüşte büyük rol oynar.

Doğumu takip eden günlerde östrojen gebelik öncesi seviyelere düşer. Emziriyorsanız, östrojen seviyeleri hamilelik öncesi seviyelerin altına düşebilir. Östrojen, doğal vajinal ıslanmanın sağlanmasına yardımcı olur, bu nedenle düşük hormon seviyeleri vajinal kuruluk olasılığını artırır.

Kuru doku cinsel ilişki sırasında tahrişe, hatta kanamaya neden olabilir. Bu, enfeksiyon riskinizi artırır.

Vajinal doğum, vajinal kanalın kaslarını geçici olarak gerebilir. Bu kasların güçlerini ve dengelerini geri kazanmak için zamana ihtiyacı vardır.

Vajinal doğum sırasında perinetal yırtık veya epizyotomi geçirdiyseniz, daha uzun bir iyileşme yaşayabilirsiniz. Çok erken seks yapmak enfeksiyon riskinizi artırabilir.

Bir sezaryen doğum da vajinal hissi etkileyebilir. Aynı hormonal sorunlar vajina dokularını kuru ve ince hale getirerek muhtemelen ağrılı cinsel ilişkiye neden olabilir.

Aynı zamanda eğer sezaryen doğum yaptıysanız seks yapmaya devam etmeden önce kesi yerinin düzgün bir şekilde iyileştiğinden emin olmanız gerekir.





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