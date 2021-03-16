Türkiye 'Doğum yapan eşi için para çekmeye çıkan vatandaşa ceza' videosu için İstanbul Valiliği'nden açıklama
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'Doğum yapan eşi için para çekmeye çıkan vatandaşa ceza' videosu için İstanbul Valiliği'nden açıklama

Türkiye

'Doğum yapan eşi için para çekmeye çıkan vatandaşa ceza' videosu için İstanbul Valiliği'nden açıklama

İstanbul Valiliği geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yer alan videoda doğum yapan eşi için para çekmeye giden kişiye koronvirüs tedbirlerine uymadığı gerekçesi ile para cezası verilmesi üzerine olayın tüm yönleri ile incelendiğini duyurdu.

16 Mart 2021, Salı 15:20 Son Güncelleme:
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Valilikten yapılan açıklamada, bazı sosyal medya platformlarında yer alan "Doğum yapmış eşi için para çekmeye çıkan yurttaş, polisten 3 bin 469 lira cezayı yiyince ağzını bozdu: Ben iki ay buna mı çalışayım? Böyle devletin de..." ibareli video üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması zorunluluğunun doğduğu belirtildi.

Bahse konu videodaki olayın, Arnavutköy'de 14 Mart'ta yapılan uygulama sırasında yaşandığına vurgu yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

Salgın tedbirleriyle ilgili dinamik denetim ilkeleri doğrultusunda; rehberlik ve yönlendirmenin esas olduğu ancak buna ısrarla uymayanlar hakkında işlem yapılacağı hususu daha önce talimatlarla bildirilmiştir. Söz konusu olay tüm yönleriyle incelenmekte olup başta görevli personelimiz olmak üzere bütün arkadaşlarımız dinamik denetim ilkelerine hassasiyetle uyulması noktasında tekrar uyarılmıştır.


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