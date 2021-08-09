Doğum yapan sigortalı yeni anneye en az 9436 lira
Kadının işgücüne katılımını desteklemek için devlet çeşitli isimler altında yardımda bulunuyor. Özellikle ilk çocuğu olan yeni anneye, doğum nedeniyle işini bırakmaması için ‘doğum+süt+çocuk parası’ olarak en az toplam 9 bin 436 lira ödeniyor.
09 Ağustos 2021, Pazartesi 07:00 Son Güncelleme:
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Anneye yapılan en yüksek tutarlı ödeme, doğum (rapor) parası. Yani anne doğum izninde geçen süreler için devletten para alıyor. Doğum parası 112 gün (16 hafta) üzerinden hesaplanıyor. Bu yıl için en düşük doğum parası 8 bin 904 lira.
İZİN BİTİNCE HESAPTA
Yasaya göre; kadın işçilerin doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 haftalık izin hakkı var. Çoğul gebelikte bu süreye 2 hafta daha ekleniyor. Hamilelik süresince periyodik kontrollerde izin alınabiliyor. İsteği halinde kadın işçiye 6 aya kadar ücretsiz doğum izni verilmesi zorunlu (bu süre memurlarda 24 ay). Para, annenin adına açılan Ziraat Bankası hesabına doğum izni bittikten sonra yatıyor. Paranın yatıp yatmadığı ‘turkiye.gov.tr’den kontrol edilebiliyor.
BAŞKA NELER İÇİN ÖDEME VAR?
Doğum yapan kadınlara ayrıca bir defaya mahsus olmak üzere bu yıl için 232 lira ‘emzirme ödeneği (süt parası)’ veriliyor. Bunun için başvuru, SGK il müdürlüğüne, sosyal güvenlik merkezine yapılıyor. 5 yıl zamanaşımı süresi var. Bağkur’lu anneler de süt parası alabiliyor.
15 Mayıs 2015’ten sonra doğum yapan tüm annelere çocuk parası verilmeye başlandı. Buna göre; ilk çocuk için 300 lira, ikinci çocuk için 400 lira ve üçüncü çocuk için 600 lira ödeniyor.
HANGİ KOŞULLAR ARANIYOR?
Yeni annenin doğum parasını alabilmesi için şu şartları taşıması gerekiyor:
- Doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi yatırılmış olmalı.
- Doğum izni başlamadan önce işten ayrılanlar bu ödeneği alamıyor. Kadının işyerindeki sigortalılık halinin devam etmesi gerekiyor.
- Rapor süresince yani 112 gün içinde işyerinde çalışmıyor olmak lazım.
- Kadın çalışan, doktordan alacağı raporu işyerine teslim etmekle mükellef. Diğer işlemler işyeri tarafından yapılıyor.