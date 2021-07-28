Doğumda akupunktur tedavisi sancıları azaltıyor

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Dündar Kaçar, akupunktur uygulamasının ağrı tedavisinde etkili bir yöntem olduğunu söyledi. Dr. Öğr. Üyesi Dündar Kaçar, “Gerek lazer akupunktur gerekse elektro akupunktur ağrının yeri ve şiddetine göre kombine edilerek uygulanır. Akupunktur aynı zamanda endişe, kaygı ve anksiyete semptomlarının tedavisinde de oldukça sık kullanılan bir yöntemdir. Baş ağrıları (özellikle migren), kas ağrıları ve kadınların adet öncesi ağrıları gibi birçok farklı ağrıda etkili bir şekilde kullanılmaktadır" diye konuştu.

ANNE ADAYI KENDİSİNİ DAHA İYİ HİSSEDİYOR

Dr. Öğr. Üyesi Dündar Kaçar, doğum sırasında akupunktur uygulamaları hakkında şunları söyledi:

“Akupunkturun ağrı yönetimi üzerindeki etkileri birçok bilimsel çalışmaya da konu olmuştur. Bu bilimsel çalışmalarda akupunktur yöntemi, ilaç tedavileri ile karşılaştırılmıştır. Kimi çalışmalar akupunkturun ağrı üzerindeki etkisini çok etkili yorumlarken, kimi çalışmalar ise sadece etkili olarak değerlendirmiştir. Sonuç olarak bilimsel yayınlar akupunkturun doğumda ağrı üzerinde pozitif katkısını belirtmektedir. Bir de olayı sadece ağrı olarak düşünmemek gerekir. Çünkü akupunktur doğumda anne adayının endişesini, kaygısını da azalmakta ve doğuma kendisini daha hazır hissetmesini sağlamaktadır. Bu yönüyle de gebenin rahatlaması önemlidir. Akupunktur uygulamasının gerek ağrı yönetimi ile olsun, gerekse anksiyete ve kaygının giderilmesi üzerindeki etkinliği ile olsun kadınların doğumda rahatlığını artırdığı aşikârdır. Bizlere düşen görev doğumda, asıl aktif rol oynayan kadın doğum uzmanı hekime ve ebeye destek olmak, annenin ağrısını azaltarak, anksiyetesini gidererek içlerindeki doğum yapma gücünü açığa çıkarmaktır."



