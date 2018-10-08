Doğumdan sonra annelerin hakları! Devletin annelere verdiği ödenekler

Devlet anne olanlara maddi destek sağlıyor. Çocuk sahibi olan kadınlar devletten 4 farklı ödeme alıyor. Doğum yardımı ile anneye ilk çocuk için 300, ikinci çocuk için 400, üçüncü ve sonraki çocuklarda 600 lira veriliyor. İkinci ödeme ise doğum yapan kadına süt ve emzirme parası olarak ödeniyor.

İŞ GÖREMEZLİK PARASI

Süt parası almak için kadının çalışıyor olması, kendi işini yapması veya eşinin kendi işini yapıyor ya da bir yerde çalışıyor olması yeterli oluyor. Süt parası her yıl artıyor. Bu yıl 149 lira ödeniyor. Çalışan anneler, doğum izninde çalışmadıkları dönemin parasını iş göremezlik ödeneği altında devletten alıyor. Bu en az 5 bin 50 lira.

YARIM GÜN ÇALIŞANA EN AZ 1877 LİRA

6 aya kadar hak var SSK’lı kadınlar doğum yapmaları halinde analık izni sonrasında birinci doğumda 2 ay, ikinci doğumda 4 ay, sonraki doğumlarda ise 6 ay süreyle yarım gün çalışıp tam maaş alabilecek. Engelli çocuğu olanlarda ise süre 12 ay olarak uygulanacak. Kadın isterse haftalık çalışma süresi olan 45 saati ikiye bölebilecek. Bunu her gün kullanabileceği gibi haftanın belli günleri de uygulayabilecek.

BAŞVURU İŞKUR'A

Yarım gün çalışıp, çocuğuyla daha fazla zaman geçirene devlet teşvik veriyor. Bu kapsamda yarım gün çalışan annenin maaşının yarısını patron, 938.5 lirasını devlet, İşkur aracılığıyla ödüyor. Bu haktan yararlanmak için analık izninin bittiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde en yakın İşkur’a doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma belgesi ile başvuruda bulunulması gerekiyor. Ekimde başvuran 2 ay sonra yani aralık itibarıyla İşkur’dan maaşını alır.

ŞARTLARI NELER?

Bu ödenekten yararlanabilmek için de temel şart, Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) kayıtlı işçi olmak. kayıtlı işçi olmak da yetmiyor, şu şartlar da var:

● Doğumdan önce 3 yıl içinde çalışılmış olması ve SGK’ya en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi yatırılmış olması gerekiyor.

● Çocuğun sağ olarak doğması ve yarım çalışma ödeneği alındığı sırada da hayatta olması gerekiyor.

● Haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ki, bu da 45 saatin yarısı yani 22.5 saat ediyor.

● Doğum izninin bitiminin ardından yarım gün çalışılması gerekiyor.