Doğumdan sonra yarım gün çalışma ile 5 bin 240 lira ödeme

Sosyal güvenlikte kadınların işgücüne katılımını desteklemek için önemli düzenlemeler yer alıyor. Bu düzenlemeler işvereni de bağlıyor. Bunlardan biri de doğum izninden sonra talep edilecek olan yarım gün çalışma hakkı. SSK’lı olarak çalışırken doğum yapan kadınlar, analık izni sonrasında (toplam 16 hafta) birinci doğumda 2 ay (15+15 gün), ikinci doğumda 4 ay (15x4=60 gün), sonraki doğumlarda ise 6 ay (15x6=90 gün) süreyle yarım gün (part-time) çalışıp devletten maaş desteği alabiliyor.

Asgari ücrete endeksli

Engelli çocuğu olanlarda ise bu süre 12 ay boyunca uygulanıyor. Çoğul gebelikte normal süreye 30’ar gün daha ekleniyor. Kadın isterse haftalık çalışma süresi olan 45 saati ikiye bölebiliyor. Bunu her gün kullanabileceği gibi haftanın belli günleri de çalışabiliyor. Yarım gün çalışan annenin maaşının yarısını patron veriyor. Eğer ilk çocuk ise devlet de brüt asgari ücret üzerinden her ay 15’er günlük ödeme yapıyor. Bu ödeme de asgari ücret arttıkça yükseliyor.

3 yaşını doldurmamış

Bu yıl için 15 günlük tutar 1.460 lira. 30 gün üzerinden hesaplarsak toplam ödeme 2.920 lira oluyor. Anne asgari ücretle çalışıyorsa patron da her ay 1.160 lira ödeme yapıyor. Böylece sadece ilk doğumda yarım gün çalışan annenin eline toplamda 5.240 lira geçmiş oluyor. Yasaya göre, yarım çalışma uygulamasından, doğum yapan kadın ile 3 yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek yararlanabiliyor.

Sorumluluk işverende

Bu şartlara sahip olanların, sağlanan imkanlardan yararlanabilmesi için öncelikle çalıştıkları işyerlerine dilekçeyle başvurması gerekiyor. İşverenin, işçinin yarım çalışma talebini engelleme yetkisi bulunmuyor. İşveren, yarım çalışma yapacağı gün ve saat aralıklarını belirleyip işçiyi uygulama kapsamında çalıştırıyor.

Prim şartı var

Bu haktan yararlanmak için analık izninin yani 112 günlük sürenin bittiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde en yakın İşkur şubesine ‘doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma belgesi’ ile başvuruda bulunmak gerekiyor. Yarım çalışma ödeneğinden yararlanabilmek için, Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) kayıtlı işçi olmak ve doğumdan öncesi 3 yıl içinde çalışan adına SGK’ya en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi yatırılmış olması gerekiyor.

Devlet kaç lira ödüyor

1’inci doğum için: 2.920 TL 2’nci doğum için: 5.841.3 TL Sonraki doğumlar için: 8.762 TL Engelli doğum halinde: 17.524 TL Not: İşveren de buna karşılık çalışan annenin o anki maaşının yarısını ödüyor.











