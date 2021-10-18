Doğumsal boyun kitleleri nelerdir?

Tanı için kitlenin boyundaki yerleşimi ve ultrasonografik inceleme yeterli olmaktadır. Ama bazen uzanımı takip edebilmek için MR incelemede gerekebilmektedir.

BU KİTLELERDEN BAZILARINI TANIYALIM; TİROGLOSSAL DUKTUS KİSTİ

Anne karnında tiroid dokusu boyun ön kısmındaki yerine gelmeden önce dil kökünde yerleşimlidir. Daha sonra orta hat boyunca hareket ederek doğum sonrası boyun ön kısmındaki konumuna gelir. Doğum sonrası orta bölüm boyunca yutkunmakla hareketli kitlelerde ilk akla gelen isimdir. Ağrısızdır. Ancak enfekte olarak fistül gelişebilir. Sonrasında aralıklı akıntı olabilir. Tedavi olarak kistin dil köküne kadar olan kısmı takip edilerek cerrahi olarak çıkarılması yeterlidir.

BRANKİAL KİSTLER

Anne karnındaki ilk üç ayda boyun kas damar ve kemik yapılarını oluşturan brankial yarık dediğimiz yapıların tam kaybolmaması ile doğum sonrası boyun yan bölümlerinde oluşan şişliklere neden olurlar. Kulak ön kısmından başlayarak boyun yan kısımlarında düzgün yüzeyli şişlikler şeklinde görülür. Birinci sıklıkta boyun yanlarında görülür. İkinci olarak kulak önünde gözlenir. Cerrahi olarak çıkarılması yeterli tedavi sağlar.

HEMANGİOM

Boyun kısmında çoğunlukla ciltte bazen mukozada mavi mor kabarıklık şeklinde görülebilir. Damar yapılarının gelişim anomalisidir. Nadiren derin boyun yapıları içinde de olabilir. Yüzde 90 doğum sonrası birkaç yıl içerisinde kendiliğinden kaybolur. Kaybolmaz ise sınırların tespiti için görüntüleme gerekebilir.

DERMOİD KİST

Çoğunlukla çene altından boyun alt kısmına kadar olan alanda orta hatta görülen kitlelerdir. Deri ve deri yapılarını içerir. Cerrahi olarak çıkarılması gerekir.

RANULA

Ağız içi dilaltı tükürük bezlerinin kistleridir. Dil hareketlerini kısıtlayacak kadar büyüyebilir. Cerrahi olarak tamamen çıkarılınca düzelir.