Doğumsal kalp hastalıklarına dikkat!

Takip edilmesi yeterlidir. Bazı doğumsal bozukluklar ise daha karmaşık olabilir ve ameliyat ya da ameliyatlar gerektirebilir.

Doğumsal Kalp Hastalıklarının Belirtileri

Eğer kalp hastalığı ciddiyse doğumdan hemen sonra ya da birkaç ay içerisinde belirti verebilir.

•Ciltte soluk gri ve mavi renk

•Hızlı nefes alıp verme

•Burun kanatlarının nefes alırken genişlemesi

•Hırıltılı veya hışırtılı nefes almak

•Beslenme sırasında nefes darlığı

•Kilo alımında sorun

•Bacak, karın ve/veya göz çevresinde şişlik

Bazı doğumsal kalp hastalıkları daha basit seviyede olabileceği için çocuk belli bir yaşa geldiğinde belirti verebilir. Daha büyük çocuklarda görülebilecek belirtiler şunlardır:

•Aktivite sırasında çabuk yorulma

•Aktivite sırasında meydana gelen nefes darlığı

•El, ayak ve bileklerde şişlik

Doğumsal Kalp Hastalıklarının Nedenleri (Nasıl Oluşur?)

Kalp, hamileliğin 6.haftasında oluşmaya başlar. Bu dönemde şekil alır ve atar. Kalbe girip çıkan ana damarlar da bu kritik dönemde oluşur. İşte bu dönemden itibaren bebeğin kalp hastalıkları gelişmeye başlayabilir. Kesin neden tam olarak bilinmese de, bilinen şeyler çevresel faktörler, anne sağlığı, genetik etmenler, ilaçlar ve sigaradır.

Doğumsal Kalp Hastalıklarının Çeşitleri

Kalp Delikleri

Kalp boşluklarında ya da ana kan damarları arasında delik olabilir. Bu delikler oksijen bakımından zengin olan kanın fakir olan kan ile karışmasına neden olur. Delikler büyükse bu karışım daha fazla demektir ve çocuğun vücudunda dolaşan kan yeterli oksijeni taşıyamaz. Bu durum çocukta;

•Ciltte ve tırnakta soluk mavi renge,

•Nefes darlığına,

•Huzursuzluğa,

•Bacaklarda şişliğe neden olabilir.

Doğumsal kalp hastalıklarının tedavisi

Bazı doğumsal kalp rahatsızlıkları kendiliğinden ve çocuk büyüdükçe düzelebilir. Herhangi bir tedaviye ihtiyaç duyulmaz. Ancak bazı hastalıklar ciddi olabilir ve hemen tedavi edilmesi gerekebilir. Hastalığın türüne göre tedavi yöntemi değişecektir. Bazı doğumsal kalp hastalıklarında cerrahi olarak açmaya gerek almadan müdahale yapılabilir. Örneğin kateterizasyon dediğimiz teknikle bacak toplardamarından ince bir tüp sokularak kateterin görüntüleme teknikleri yardımıyla kalbe girmesi sağlanır. Bu sayede delik onarılır.

Bazı vakalarda kalp defekti kataterle onarılamayabilir ve açık kalp ameliyatı gerekebilir. Ciddi bir kalp hastalığı mevcutsa ve kalbin onarılması mümkün değilse kalp nakli bir seçenek olabilir. Öte yandan bazı hafif rahatsızlıklar ilaçla tedavi edilebilir.



