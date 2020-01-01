Perine masajı normal (vajinal) doğum sırasında bebeğinizin gelirken gereceği dokuları yumuşatmaya yardımcı olur. Hamileliğinizin son haftalarında vajinal bölgeye biraz daha fazla dikkat etmek gerekiyor. Perine masajı doğum esnasında morarma ve yırtılmaya karşı yardımcı olarak doğumdan sonra hemen iyileşmenize yardımcı olabilir.

Perine masajı nedir?

Perine, vajinanın ile anüs arasındaki doku alanıdır. Bu bölge üreme organlarınızı, bağırsaklarınızı ve mesanenizi daha doğrusu pelvik tabanınızı destekleyen kaslara bağlanır. Perine masajı, parmaklarınızla perinal dokunun gerilmesi ve manipüle edilmesidir. Amacı, bu dokuların vajinal doğum sırasında bebeğinizin başının ve vücudunun rahatça geçmesini sağlayarak esnek bir duruma getirilmesidir.

Doğum yapan kadınları yüzde 80’ininde vajinal doğumun parçası olarak yırtılmaya maruz kalır. Ve genellikle normal doğum yapan kadınların üçte biri dikiş ile karşı karşıya kalır. Perine dokusu hasarı veya yırtığı fekal inkontinans, idrar ve rahim sarkması veya cinsel rahatsızlık gibi pelvik taban ile ilgili sorunlara yol açabilir.

Perine masajının faydaları nelerdir?

Dokuları hazırlar: Perine masajı kan akışını arttırır. Dokuların ve cildin daha kolay ancak doğum sırasında daha az ağrı ile gerilmesine yardımcı olabilir.

Yırtılma riskini azaltır: Düzenli olarak perine masajı yapan 15 kadından yaklaşık 1'inde epizyotomi gerekmez veya dikiş gerektiren bir yırtılma yaşamaz.

Dikiş ihtiyacını azaltır: Masaj yırtılmayı engellemese bile, bir çalışma dikiş ihtiyacını yüzde 10'a kadar azaltabileceğini söylüyor . Bu temel olarak perine masajının yırtılmayı daha az şiddetli hale getirebileceği anlamına gelir.

Skar dokusu olanlara yardımcı olur: Daha önce yaralanan veya başka bir şekilde vajinal hasara maruz kalan (dansçılar, at binicileri) kadınlar içinde faydalıdır.

Sizi doğuma hazırlar: Doğum sırasında karşılaşabileceğiniz hasarları hafifleterek daha rahat doğum yapmanıza ve doğuma odaklanmanıza sağlar.

Doktorunuzla perine masajı hakkında mutlaka konuşun.

Perine masajına ne zaman başlanmalı?

Uzmanlar hamilelerin perine masajını haftada bir veya iki kez 34. ve 36. haftalar arasında yapmasını öneriyor. Perine masajı öncesi mutlaka doktorunuzla görüşün. Hamilelikte birçok şeyde olduğu gibi kişye göre de öneriler farklı ve bireysel olabilir.

Adım adım perine masajı

1. Adım: Ellerinizi yıkayın

Ellerinizi yıkayarak masaj seansına başlayabilirsiniz. Perine bölgesi çevresinde cildi tahriş etmeyen yumuşak bir sabun kullanın. Tırnaklarının kısa olması perine bölgesinin hasar görmemesi için önemlidir.

2. Adım: Rahat bir konum bulun

Sizin için hem özel hem de konforlu bir alan bulun. Yatağınızda ya da kanepede uzanırken bacaklarınız açık ve dizleriniz bükük pozisyonda oturun. Dik oturmak istiyorsanız üst vücudunuzu desteklemek için yastıklar veya özel bir gebelik yastığı kullanabilirsiniz. Banyoda ya da tuvalette masaj yaparken, seçtiğiniz alanın temiz, özel olduğundan ve düşmelere karşı güvende olduğundan emin olun.

3. Adım: Masaja başlayın

Temiz elinize doğal yağ uygulayın. Organik ayçiçeği, üzüm çekirdeği, hindistancevizi, badem veya zeytin gibi doğal yağlar kullanın. Hangi yağları kullanabileceğinizi mutlaka doktorunuza danışın. Bebek yağı ve vazelin gibi yağlardan uzak durun. Başparmaklarınızdan birini vajinaya yerleştirerek başlayın. Doğru noktaları aldığınızdan emin olmak için masajı ilk kez denediğinizde bir ayna kullanın. Ardından başparmaklarınızı vajinanızın arka duvarı boyunca anüsünüze doğru bastırın. Nasıl yapılacağını yine doktorunuz ile konuşun.

4. Adım: Uzatın

Ardından başparmaklarınızı yavaşça U şeklinde bir hareketle dışa ve içe doğru hareket ettirerek devam edin.

5. Adım: Rahatlayın

Masaj sırasında mümkün olduğunca rahatlamaya çalışın. Bu hem bedeninizi hem de zihninizi rahatlatmak anlamına gelir. Dokularınız zamanla uzadıkça, daha rahat hissedeceksiniz. Toplam masaj süreniz 5 dakikayı geçmemelidir.

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